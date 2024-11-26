Штраф до 1200 рублей. В Генпрокуратуре Беларуси рассказали, что ни в коем случае нельзя отправлять в домовой чат

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Опубликовано: 26.11.2024 09:30 , Обновлено: 26.11.2024

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Шуляк напомнил, за какие сообщения в домовом чате грозит административная ответственность. Так, речь идёт о любом ролике экстремистской направленности, который специально или по незнанию отправили в беседу.

По словам представителя Генпрокуратуры, незнание закона не освобождает от ответственности. Так, на первый раз за подобное нарушение грозит “административка” в виде солидного штрафа — от 20 до 30 БВ (на сегодняшний день это 800-1200 белорусских рублей). При этом как именно стражи охраны правопорядка будут выявлять такие сообщения, Валерий Шуляк не рассказал, сославшись на то, что это “служебная тайна”.

[info_b]Напомним, список экстремистских материалов располагается не только на сайте Мининформа, но и на сайте любого государственного ведомства Беларуси. Важно учесть, что он не постоянен и время от времени пополняется. [/info_b]

К слову, ранее мы писали, что сотрудник милиции Могилёвской области рассказал, за какое поведение в отношении прохожих белорусам грозит штраф до 1200 белорусских рублей или административный арест. В комментариях пользователи соцсети поделились своим опытом и задали возникшие вопросы.

«Со мной так муж знакомился» — В милиции предупредили о штрафе до 1200 BYN за такое обращение к прохожим. У белорусов возникли новые вопросы

Также мы рассказывали, что осенью многие белорусы затариваются овощами, и не только на сельскохозяйственных ярмарках. Однако в квартирах не всегда есть место для хранения, к примеру, картошки. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, почему нельзя разместить мешки с корнеплодом в тамбуре многоэтажек.

Штраф — до 800 рублей. В ЖКХ Минска ответили, почему нельзя хранить это в тамбурах многоэтажек