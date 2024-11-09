"Со мной так муж знакомился" — В милиции предупредили о штрафе до 1200 BYN за такое обращение к прохожим. У белорусов возникли новые вопросы

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Опубликовано: 09.11.2024 11:58 , Обновлено: 09.11.2024

Сотрудник милиции Могилевской области рассказал в официальном аккаунте в TikTok, за какое поведение в отношении прохожих белорусам грозит штраф до 1200 белорусских рублей или административный арест. В комментариях белорусы поделились своим опытом и задали возникшие вопросы по теме.

Речь идет о “назойливых” прохожих и “оскорбительном приставании”. По словам милиционера, это выражается в “активных действиях, навязывающих кому-либо свое присутствие” или других действиях, среди которых:

“умышленное преграждение прохода”;

“навязывания ненужного разговора”;

“удержание за руку или предметы, находящиеся при потерпевшем”.

Всё это расценивается как “мелкое хулиганство”. А согласно статье 19.1. Кодекса об административных нарушениях Беларуси, за это грозит наказание в виде:

штрафа от 2 до 30 базовых величин (сейчас от 80 до 1200 рублей);

или общественных работ;

или административного ареста.

Ролик милиции набрал более 60 комментариев. Одна из пользовательниц написала: “Со мной муж так знакомился…???”. Вторая рассказала, что “некоторые остановят на дороге — и прям по вашим пунктам”. Кто-то заявил, что “пора за уличных блогеров браться, а то достали”.

Другие пользователи задали новые вопросы:

“А можно такого самостоятельно задержать и вызвать наряд?”.

“А как доказать “навязывание ненужного разговора”? И что делать, идти писать заявление?”

“К журналистам это относится?”

“А как его привлечь? Вот если алкаш пристал, он же просто уйдёт до приезда”.

На это сотрудники милиции пока не ответили.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, “в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления”. Но есть нюансы.

В милиции рассказали белорусам, когда квадроберам грозит штраф до 1200 рублей, а когда — «уголовка»