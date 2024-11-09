"Со мной так муж знакомился" — В милиции предупредили о штрафе до 1200 BYN за такое обращение к прохожим. У белорусов возникли новые вопросы
Сотрудник милиции Могилевской области рассказал в официальном аккаунте в TikTok, за какое поведение в отношении прохожих белорусам грозит штраф до 1200 белорусских рублей или административный арест. В комментариях белорусы поделились своим опытом и задали возникшие вопросы по теме.
Речь идет о “назойливых” прохожих и “оскорбительном приставании”. По словам милиционера, это выражается в “активных действиях, навязывающих кому-либо свое присутствие” или других действиях, среди которых:
- “умышленное преграждение прохода”;
- “навязывания ненужного разговора”;
- “удержание за руку или предметы, находящиеся при потерпевшем”.
Всё это расценивается как “мелкое хулиганство”. А согласно статье 19.1. Кодекса об административных нарушениях Беларуси, за это грозит наказание в виде:
- штрафа от 2 до 30 базовых величин (сейчас от 80 до 1200 рублей);
- или общественных работ;
- или административного ареста.
Ролик милиции набрал более 60 комментариев. Одна из пользовательниц написала: “Со мной муж так знакомился…???”. Вторая рассказала, что “некоторые остановят на дороге — и прям по вашим пунктам”. Кто-то заявил, что “пора за уличных блогеров браться, а то достали”.
Другие пользователи задали новые вопросы:
- “А можно такого самостоятельно задержать и вызвать наряд?”.
- “А как доказать “навязывание ненужного разговора”? И что делать, идти писать заявление?”
- “К журналистам это относится?”
- “А как его привлечь? Вот если алкаш пристал, он же просто уйдёт до приезда”.
На это сотрудники милиции пока не ответили.
Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, “в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления”. Но есть нюансы.
В милиции рассказали белорусам, когда квадроберам грозит штраф до 1200 рублей, а когда — «уголовка»