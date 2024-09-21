В Беларуси стартовал сезон охоты на гусей. За какой вид грозит штраф в 1200 рублей?

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Опубликовано: 21.09.2024 12:58 , Обновлено: 21.09.2024

С субботы, 21 сентября, в Беларуси официально стартовал сезон охоты на гусей. На этих птиц любого пола и возраста белорусам беспрепятственно разрешено охотиться вплоть до 8 декабря. Однако, в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) предупредили, что не все виды гусей, которые встречаются в нашей стране, относятся охотничьим. Один вид включён в Красную книгу Республики Беларусь и, следовательно, за его убийство, даже не преднамеренное, охотникам грозит серьёзное наказание. Разобрались, как не нарваться на крупный штраф.

В БООР рассказали, что с сегодняшнего дня белорусы могут охотиться на гусей, казарку канадскую, а также на другую водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана, рябчика и серую куропатку в светлое время суток способами:

из засады,

с подхода,

с подъезда с маломерных судов (без двигателя или с неработающим двигателем).

Использовать при этом разрешается гладкоствольное оружие с дробью, а также задействовать охотничьих любых собак, кроме гончих и борзых. Ловчих птиц для этих целей также использовать разрешается.

Одновременно с этим в БООР озвучили “главное неписаное правило охотника”: “Не уверен - не стреляй”. В организации предупредили, что даже непреднамеренное убийство на охоте дикого животного, не отнесенного к охотничьим, не указанного в охотничьей путевке или включенного в Красную книгу, “чревато серьезными последствиями” и может “надолго лишить охотника возможности заниматься любительской охотой”.

Так, в Беларуси у охотничьим видам гусей отнесены три вида:

гусь-гуменник,

гусь серый,

гусь белолобый.

Последнего, как отметили в БООР, достаточно легко спутать с краснокнижным видом - гусём пискулькой.

Так выглядит белолобый гусь

А вот так выглядит гусь пискулька

[info_b]Пискулька по окраске похожа на белолобого гуся, но по росту - значительно меньше. Кроме того, у пискульки более короткий клюв, а у взрослых особей на лбу есть характерное белое пятно, которое распространяется почти до макушки головы.[/info_b]

“Вероятность встретить в ходе охоты редких, в том числе «краснокнижных» птиц, значительно возрастает осенью в период их массовой миграции (осеннего пролета). Помимо серого журавля или черного аиста в поле зрения охотников могут попасть и другие редкие птицы, добыча которых запрещена законодательством,” - предостерегли охотников в БООР.

Мы же отметим, что за уничтожение диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу, Кодексом об административной ответственности в Беларуси для частных охотников предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 базовых величин (то есть от 800 до 1200 рублей на сегодня), а также потенциальная конфискация оружия (статья 16.8 КоАП).

[info_b]С полным перечнем краснокнижных видов, которые встречаются в Беларуси, можно ознакомиться на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира по ссылке.[/info_b]

Помимо штрафа, привлекая неудачливых охотников за нарушение законодательства по данной статье, белорусские правоохранители, как правило, требует ещё и возмещения ущерба, причинённого природе в результате убийства краснокнижного животного.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года БООР предложили разрешить охоту на рысь, которая также включена в национальную Красную книгу, аргументировав это ростом её популяции. Как заявили в организации, в стране “всё чаще стали замечать на дорогах и в населенных пунктах рысь”, в связи с чем её предложили включить в перечень нормируемых видов охотничьих животных.

«Все чаще стали замечать на дорогах» — БООР предложило разрешить охоту на еще одного дикого зверя в Беларуси