В Беларуси запретили лов тресковой рыбы. Надолго?

Опубликовано: 21.12.2023 10:43 , Обновлено: 21.12.2023

С 25 декабря в рыболовных угодьях Беларуси начнет действовать запрет на вылов налима обыкновенного. Белорусское название – мянтуз, мянёк. Это единственная исключительно пресноводная рыба семейства тресковых.

Запрет прописан в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в Беларуси. Обычно нерестовые запреты объявляют весной, но для некоторых видов рыб этот период наступает в другое время года. Налим любит холодную воду. И нереститься начинает в декабре, после того, как водоемы покроются льдом. Самки мечут икру при температуре воды в 1-3 градуса выше нуля.

Поэтому ежегодно с 25 декабря вступает в силу нерестовый запрет на ловлю налима во всех водоемах страны. Продлится он до 28 февраля.

Новость Телеграф

[info_b]Нерестится налим небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Икрометание происходит при температуре воды около 1-3 градусов. При больших морозах нерест протекает активнее, при оттепелях растягивается на месяц и более. Плодовитость налима очень высокая, у особей крупных размеров достигает миллиона икринок и более. Но несмотря на это выживаемость икринок и личинок мала. Большое количество икры поедается другими рыбами, а часть и самим налимом.

(Источник – Фауна Беларуси)[/info_b]

Что делать, если случайно поймали налима? Сразу же выпустить обратно в реку или озеро.

[info_b]За лов налима в период нереста предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Нарушитель также обязан возместить причиненный окружающей среде вред – 27 БВ за каждую особь. Если в улове будет 4 и более рыб, рыболова могут привлечь уже и к уголовной ответственности.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, как жительнице города Ошмяны Гродненской области удалось поймать огромную щуку весом 10,2 кг на реке Вилия. Свой рекордный улов женщина вытащила в одиночку, причём повезло ей, по собственному признанию, “вопреки всем рыбацким приметам”.

«Пришлось побороться» — Жительница Ошмян поймала в реке щуку в 10,2 кг