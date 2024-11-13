Штраф - до 1000 рублей. Чиновники напомнили белорусам, что нельзя вешать на балконах и окнах

Опубликовано: 13.11.2024 16:23 , Обновлено: 13.11.2024

Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман напомнил, что на фасадах, балконах и окнах жилых домов в городе нельзя вешать растяжки о продаже или аренде квартиры, помещения. Так, за это обычный человек может получить штраф до 1000 рублей.

“Специалисты должны вести борьбу с недобросовестными рекламодателями, ведь они таким образом портят не только фасад зданий, но и в целом облик нашей столицы. Обратите внимание, как часто мы видим на фасадах, балконах, окнах растяжки «Продается квартира», «Мы открылись», «Аренда». А ведь все это незаконно”, - отметил Хильман, передало агентство “Минск-Новости”

Дело в том, что, как сказано на сайте администрации Советского района столицы, наружная реклама, установленная без разрешения на территории Минска, запрещена, ее нужно убирать. Если не известно, кто сделал рекламу, то ее должны демонтировать организации по содержанию улично-дорожной сети и зеленых зон.

За размещение рекламы без разрешения можно получить штраф по ч. 2 ст. 22.10 КоАП Беларуси (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Для физлиц наказание - до 25 базовых величин (до 1000 рублей сейчас), на индивидуальных предпринимателей - от 10 до 50 базовых (от 40 до 2000 рублей), на юрлиц - от 20 до 100 (от 800 до 4000 рублей).

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Глава администрации Советского района добавил, что такую рекламу (о продаже или аренде квартиры и пр.) нужно размещать на соответствующих площадках, интернет-ресурсах и в печатных изданиях.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси признало рекламу игрушек “Трешики” в магазинах торговой сети “Соседи” “неэтичной”. Рекламодателю ООО “ЛибретикГрупп” (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.

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