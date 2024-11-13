«Не должны находиться возле телевизора» - В МАРТ ответили, почему разрешили рекламу алкоголя на белорусском ТВ ночью

Опубликовано: 13.11.2024 13:06 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси объяснили, почему разрешили рекламу алкогольных напитков по телевидению и радио ночью. Напомним, это нововведение заработало 12 июля 2024 года.

“Реклама эта [алкогольных напитков] очень ограничена по содержанию. Например, в ней нельзя указывать вид алкогольного напитка, только торговую марку и название напитка. Не должно быть в такой рекламе изображений людей, даже фантазийных персонажей, животных, бутылок, стаканов или рюмок и прочего”, - перечислила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства Инна Гаврильчик.

По ее видению, такая реклама “выполняет информационную роль, а дальше решение человек принимает самостоятельно”. А ночью, по мнению Гаврильчик, у экранов остаются взрослые, которые могут “адекватно воспринимать” эту рекламу.

“Дети в это время не должны находиться возле телевизора”, - считает представительница МАРТ, передал портал sb.by.

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Гаврильчик добавила, что нововведение появилось, чтобы в том числе пойти навстречу бизнесу. “Потому считаю принятое решение сбалансированным. Оно же поможет рекламному рынку, будет способствовать развитию креатива”, - сказала она.

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Напомним, согласно изменениям, на радио и ТВ с 22:00 до 7:00 можно рекламировать алкогольные напитки. Кроме этого, на час больше можно давать рекламу слабоалкогольных напитков и пива, игорных заведений и азартных игр по телевизору и в радиопередачах: с 21:00 до 7:00.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси на законодательном уровне запретили рекламу учебы и работы за границей. Но с исключением: если организации и ИП оказывают услуги по направлению на обучение за пределами страны или же по трудоустройству там, то запрета нет.

В Беларуси запретили рекламу учебы за границей (с исключением) и разрешили рекламу алкоголя на ТВ