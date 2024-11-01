"Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете" - МАРТ признал рекламу сети "Соседи" "неэтичной"
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси признало рекламу игрушек "Трешики" в магазинах торговой сети "Соседи" "неэтичной". Рекламодателю ООО "ЛибретикГрупп" (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.
“Указанная реклама нарушает общепринятые нормы морали и нравственности: в белорусском обществе является неприемлемым публичное использование (в том числе в рекламе) жаргонных слов о мусоре и туалете («Помоич» и т.п.)”, - пояснили в МАРТ.
Там отметили, что рекламу признали “неэтичной” после рассмотрения “коллективного обращения граждан”. По информации МАРТ, предписание торговая сеть исполнила: в магазинах и интернете перестали размещать рекламу “Трешиков”.
[info_b]Согласно ч. 3 ст. 26 закона Беларуси “О рекламе”, неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную или звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы морали и нравственности, в том числе оскорбительные слова, сравнения, образы в отношении расы, национальности, внешнего вида и не только. [/info_b]
МАРТ порекомендовал торговым организациям и рекламодателям, а также блогерам, которые распространяют рекламу, не использовать “бранные и жаргонные (неприличные) слова” в рекламе и на рекламных мероприятиях.
В ведомстве напомнили, что за размещение (распространение) неэтичной рекламы грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 13.9 КоАП Беларуси в виде штрафа:
- для физических лиц - от 5 до 10 базовых величин (от 200 до 400 рублей),
- для индивидуальных предпринимателей - от 10 до 25 базовых (от 400 до 1000 рублей),
- для юридических лиц - от 20 до 50 (от 800 до 2000 рублей).
Ранее Telegraf.news сообщал, что главное управление МАРТ по Минску в ходе своей проверки обнаружило продажу хлеба “Лаваш” в магазинах ЗАО “Юнифуд” (а ему принадлежит торговая сеть “Алми”) “с превышением предельных максимальных торговых надбавок”. За это экономический суд Минска оштрафовал сеть.