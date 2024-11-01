"Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете" - МАРТ признал рекламу сети "Соседи" "неэтичной"

Опубликовано: 01.11.2024 13:33 , Обновлено: 01.11.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси признало рекламу игрушек "Трешики" в магазинах торговой сети "Соседи" "неэтичной". Рекламодателю ООО "ЛибретикГрупп" (которое и владеет сетью) выдали предписание об устранении нарушения.

“Указанная реклама нарушает общепринятые нормы морали и нравственности: в белорусском обществе является неприемлемым публичное использование (в том числе в рекламе) жаргонных слов о мусоре и туалете («Помоич» и т.п.)”, - пояснили в МАРТ.

Там отметили, что рекламу признали “неэтичной” после рассмотрения “коллективного обращения граждан”. По информации МАРТ, предписание торговая сеть исполнила: в магазинах и интернете перестали размещать рекламу “Трешиков”.

[info_b]Согласно ч. 3 ст. 26 закона Беларуси “О рекламе”, неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную или звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы морали и нравственности, в том числе оскорбительные слова, сравнения, образы в отношении расы, национальности, внешнего вида и не только. [/info_b]

МАРТ порекомендовал торговым организациям и рекламодателям, а также блогерам, которые распространяют рекламу, не использовать “бранные и жаргонные (неприличные) слова” в рекламе и на рекламных мероприятиях.

В ведомстве напомнили, что за размещение (распространение) неэтичной рекламы грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 13.9 КоАП Беларуси в виде штрафа:

для физических лиц - от 5 до 10 базовых величин (от 200 до 400 рублей),

для индивидуальных предпринимателей - от 10 до 25 базовых (от 400 до 1000 рублей),

для юридических лиц - от 20 до 50 (от 800 до 2000 рублей).

Ранее Telegraf.news сообщал, что главное управление МАРТ по Минску в ходе своей проверки обнаружило продажу хлеба “Лаваш” в магазинах ЗАО “Юнифуд” (а ему принадлежит торговая сеть “Алми”) “с превышением предельных максимальных торговых надбавок”. За это экономический суд Минска оштрафовал сеть.

Суд оштрафовал сеть «Алми» за завышение цены на один товар