Штраф для забывчивых - до 42 рублей. С 1 июля прекратила действовать одна льгота для белорусских школьников

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Опубликовано: 01.07.2025 13:22 , Обновлено: 01.07.2025

С 1 июля в Беларуси прекратила действовать "сезонная" льгота, которой пользуются многие белорусские школьники. Для тех, кто забыл о том, что её отменяют на 2 летних месяца, может грозить штраф от 0,5 до 1 базовой величины (то есть от 21 до 42 рублей сегодня).

Речь о льготном проезде в городском общественном транспорте. Этой льготой, которая позволяет школьникам ездить по городу бесплатно на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, разрешается пользоваться лишь в период учёбы - с 1 сентября по 30 июня . В июле и августе школьники обязаны оплачивать проезд на городском транспорте на общих основаниях, иначе им грозит штраф за безбилетный проезд.

Кстати, минским школьникам местная мэрия разрешает ездить в городском транспорте бесплатно круглый год, а вот для учащихся I — III курсов дневной формы обучения, которые учатся на основе общего базового образования в учреждениях среднего специального образования Минска или Минского района и также в течение учебного года имеют право на льготу, действуют общие ограничения - бесплатный проезд с 1 июля по 31 августа для них также отменяется.

Это же правило распространяется на минчан, которые учатся в учреждениях общего среднего и специального образования, расположенных на территории Минского района. В течение учебного года они могут бесплатно ездить на пригородных автобусах, чтобы добраться от места жительства к месту учебы и обратно, но с 1 июля эта льгота для них отменяется.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлым летом на предприятии «Минсктранс» проводили эксперимент с льготными проездными, которые в 2024 году начали массово выдавать тем, кто имеет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Оказалось, что зачастую льготами пользуются и те, кто права на них не имеет. Отследить это сотрудникам предприятия удалось по камерам видеонаблюдения.

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