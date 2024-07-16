«Минсктранс» начал отслеживать по камерам школьников в метро и автобусах. Зачем?

Опубликовано: 16.07.2024 08:49 , Обновлено: 16.07.2024

На предприятии "Минсктранс" рассказали о ходе эксперимента с льготными проездными, которые в этом году начали массово выдавать тем, кто имеет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. На такую льготу, в частности, имеют право ученики столичных школ. Однако, как выяснилось, зачастую льготами пользуются и те, кто права на них не имеет. Отследить это сотрудникам предприятия удалось по камерам видеонаблюдения.

Как сообщило агентство “Минск-Новости”, этой весной “Минсктранс” провёл выборочный анализ использования льготных пластиковых карт. Было установлено, что в ряде случаев проезд по детским проездным в метро фиксировался чуть ли не в полночь, что показалось странным проверяющим. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что по льготным проездным в действительности проходили не дети, а взрослые.

По данным агентства, по выявленным фактам незаконного использования льготных проездных органы внутренних дел проводят проверку, какое наказание ждёт провинившихся, не уточняется.

В “Минсктрансе” пояснили, что пластиковые проездные в Беларуси не персонифицированы, но у его владельца в обязательном порядке должны быть при себе документы, подтверждающие право на льготу. В случае со школьниками это карта учащегося, ученический билет или справка об обучении.

“Установлены случаи его передачи тем, у кого нет права бесплатного проезда, кто не является учащимся. Следят за оплатой проезда и законностью использования льготных карт работники контрольно-ревизионной службы нашего предприятия”, - рассказали там.

В случае утери карты заявку на новый проездной в филиал «Агентство Минсктранс» можно также через учебное заведение. При этом на предприятии подчеркнули, что в заявке крайне важно указать номер утерянного проездного, чтобы его могли заблокировать и никто другой не смог им незаконно воспользоваться.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с весны прошлого года по решению Минского городского Совета депутатов перечень льготников, которые могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, расширили. Право бесплатного проезда дали студентам-очникам из Минска, которые учатся на первом и втором курсах учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, при поездках на учебу в Минский район.

Белорусским студентам разрешили не платить в общественном транспорте. Но не всем