Минские депутаты разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте еще одним учащимся

Опубликовано: 18.02.2025 21:17 , Обновлено: 18.02.2025

На 9-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов внесли изменения в решение о праве на бесплатный проезд для учащихся средних специальных учебных заведений. Теперь еще и третьекурсники столичных колледжей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

“Многим из третьекурсников средних специальных учебных заведений еще нет 18 лет, вносимые изменения предполагают сделать бесплатным проезд и для учащихся 3-го курса дневной формы, обучающимся на основе общего базового образования в учреждениях среднего специального образования города Минска или Минского района”, - пояснил председатель комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев.

Фото: агентство "Минск-Новости"

[info_b]В 2022 году Минский горсовет депутатов своим [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=D922o0114762” target=“_blank” rel=“noopener”] решением [/link] позволил бесплатно ездить на всех видах транспорта в Минске первокурсникам и второкурсникам дневной формы обучения, которые поступили после 9-го класса в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования. [/info_b]

Как первокурсники и второкурсники, третьекурсники без оплаты смогут передвигаться в период с 1 сентября по 30 июня . “Это будет еще одной мерой поддержки молодежи, которая получает рабочую профессию”, - [link href=“https://minsknews.by/pravo-na-besplatnyj-proezd-dopolnitelno-poluchat-nekotorye-kategorii-uchashhihsya/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Евсеева агентство “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 мая 2025 года право на бесплатный проезд в общественном транспорте получат учащиеся специализированных лицеев МЧС и МВД. Более того, им предоставили возможность получения бесплатных лекарств.

Бесплатный проезд и лекарства. Ещё одним учащимся в Беларуси разрешили не платить за общественный транспорт