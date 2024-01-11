В ГАИ Минска посоветовали водителям выделять на дорогу в 2 раза больше времени чем обычно. Почему?

Опубликовано: 11.01.2024 09:19 , Обновлено: 11.01.2024

В столичной Госавтоинспекции порекомендовали всем участникам дорожного движения 11 января быть внимательнее. Особенно автомобилистам.

Предупреждение связано с мокрым снегом и дождем, которые спрогнозировали синоптики. Так, при такой погоде ГАИ посоветовали водителям:

“даже на обычный маршрут стоит заложить в два раза больше времени”;

“выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий”;

“соблюдать боковой интервал и дистанцию”

“не совершать резких маневров. Торможения должны быть максимально плавными”.

В свою очередь пешеходам инспекторы порекомендовали “проявлять предельную осторожность при переходе проезжей части, убеждаться в безопасности перехода и носить световозвращающие элементы”.

Напомним, на 11 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра и гололедицы на дорогах.

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Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Беларуси 5 января дала старт очередному профилактическому мероприятию, направленному на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как ожидается, акция по всей стране продлится до 14 января включительно. В частности, инспекторы намерены тщательнее контролировать дорожную ситуацию вблизи остановок общественного транспорта и учебных заведений, скоростной режим и правила безопасной перевозки в авто несовершеннолетних.

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