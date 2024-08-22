Шри-Ланка отменила визы для белорусов
Островное государство Шри-Ланка ввела безвизовый въезд в страну для белорусских туристов с 1 октября 2024 года. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой советника президента страны Харина Фернандо.
Решение приняло правительство Шри-Ланки для 35 стран. Кроме Беларуси в списке:
- Россия;
- Казахстан;
- Китай;
- США;
- многие страны Евросоюза;
- Великобритания;
- Израиль;
- Иран
- и другие.
Чей паспорт сильнее? Столько стран по «безвизу» доступно белорусам, украинцам, полякам, литовцам и россиянам
Въезжать без визы гражданам этих стран разрешили на 30 дней.
Ранее Telegraf.news писал, что визовый центр TLSContact сообщил, что некоторым белорусам придется собрать дополнительные документы для подачи на визу в Италию. Но речь идёт только о второй и последующих попытках.
Италия начала требовать от белорусов дополнительные документы при подаче на визу. Но не от всех