Шри-Ланка отменила визы для белорусов

Опубликовано: 22.08.2024 10:40 , Обновлено: 22.08.2024

Островное государство Шри-Ланка ввела безвизовый въезд в страну для белорусских туристов с 1 октября 2024 года. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой советника президента страны Харина Фернандо.

Решение приняло правительство Шри-Ланки для 35 стран. Кроме Беларуси в списке:

Россия;

Казахстан;

Китай;

США;

многие страны Евросоюза;

Великобритания;

Израиль;

Иран

и другие.

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Въезжать без визы гражданам этих стран разрешили на 30 дней.

Ранее Telegraf.news писал, что визовый центр TLSContact сообщил, что некоторым белорусам придется собрать дополнительные документы для подачи на визу в Италию. Но речь идёт только о второй и последующих попытках.

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