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Италия начала требовать от белорусов дополнительные документы при подаче на визу. Но не от всех

Италия начала требовать от белорусов дополнительные документы при подаче на визу. Но не от всех
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Визовый центр TLSContact сообщил, что некоторым белорусам придется собрать дополнительные документы для подачи на визу в Италию. Но речь идёт только о второй и последующих попытках.

“Посольство Итальянской Республики проводит выборочный мониторинг целевого использования выданных виз. Получение итальянской шенгенской визы предусматривает, что главной страной назначения является Италия (что не исключает транзит или пребывание в других странах Шенгенской зоны)”, - пояснили причины ужесточения требований в визовом центре.

Там сообщили, что теперь белорусам, ранее получавшим визы в Италию, придется собрать следущий пакет документов:

  • Оплаченное проживание в Италии с указанием фамилий и дат,
  • Оплаченные билеты в Италию,
  • Именные чеки на расходы в Италии (сумма одного не менее EUR 50),
  • Выписка с банковского счета, отражающая расходы в Италии,
  • Совместные фотографии - для заявителей по приглашению граждан Италии.

При этом в визовом центре уточнили, что такие документы можно и не подавать, хотя их наличие очень приветствуется и будет иметь значение при вынесении решения о выдаче новой итальянской визы.

[inf]Предельный обьем пакета документов при этом ограничили 4 листами.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что посольство Болгарии в Беларуси сообщило, что его консульский отдел в Минске временно приостанавливает работу. Так, с 9 по 16 августа документы будут принимать только в “экстренных и гуманитарных случаях”. К ним относятся заявления и выдача временных паспортов, а также заверение доверенностей и деклараций. Податься на шенген как минимум в течение двух недель будет нельзя.

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