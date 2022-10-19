Шквал до 72 км/ч. Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности
«Белгидромет» объявил на четверг 20 октября оранжевый уровень опасности в трех областях Беларуси. В МЧС рассказали, чего стоит опасаться в это время.
Синоптики сообщили, что ночью по востоку страны северо-западный ветер может усилится порывами до 15-20 м/с (а это 54-72 км/ч).
На картах МЧС также обозначили, что жителей Гомельской, Витебской и Могилевской областей ждет сильный ветер, в том числе шквал.
[info_b] Шквал — это увеличение скорости ветра более чем на 8 м/с в течение нескольких (от 3 до 20) секунд с сохранением минимальной скорости ветра 11 м/с в течение одной минуты.[/info_b]
Спасатели предупредили, что в это время возможны:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- перебои и/или отключение энергоснабжения;
- падение деревьев;
- обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- снижение видимости;
- затруднение движения транспорт;
- , увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Ранее Телеграф писал, что в МЧС сообщили, что в Гомельской области могут завыть электросирены. В связи с этим в ведомстве призвали сохранять спокойствие, оставаться на местах и «внимательно слушать» сообщения диспетчера.
МЧС предупредило о сиренах в Гомельской области и предложило «внимательно слушать» радиоприемник