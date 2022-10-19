Шквал до 72 км/ч. Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

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Опубликовано: 19.10.2022 14:58 , Обновлено: 19.10.2022

«Белгидромет» объявил на четверг 20 октября оранжевый уровень опасности в трех областях Беларуси. В МЧС рассказали, чего стоит опасаться в это время.

Синоптики сообщили, что ночью по востоку страны северо-западный ветер может усилится порывами до 15-20 м/с (а это 54-72 км/ч).

На картах МЧС также обозначили, что жителей Гомельской, Витебской и Могилевской областей ждет сильный ветер, в том числе шквал.

[info_b] Шквал — это увеличение скорости ветра более чем на 8 м/с в течение нескольких (от 3 до 20) секунд с сохранением минимальной скорости ветра 11 м/с в течение одной минуты.[/info_b]

Спасатели предупредили, что в это время возможны:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

перебои и/или отключение энергоснабжения;

падение деревьев;

обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

снижение видимости;

затруднение движения транспорт;

, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Телеграф писал, что в МЧС сообщили, что в Гомельской области могут завыть электросирены. В связи с этим в ведомстве призвали сохранять спокойствие, оставаться на местах и «внимательно слушать» сообщения диспетчера.

МЧС предупредило о сиренах в Гомельской области и предложило «внимательно слушать» радиоприемник