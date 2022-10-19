МЧС предупредило о сиренах в Гомельской области и предложило «внимательно слушать» радиоприемник

Опубликовано: 19.10.2022 11:10 , Обновлено: 19.10.2022

В МЧС сообщили, что в Гомельской области могут завыть электросирены. В связи с этим в ведомстве призвали сохранять спокойствие, оставаться на местах и «внимательно слушать» сообщения диспетчера.

Дело в том, что с 1 по 3 ноября МЧС планируют проверить автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны .

Жителям Гомельщины также напомнили, что при подаче сирены и сигнала «Внимание всем», нужно включить радиоприемник, полностью прослушать сообщение экстренных служб об обстановке и выполнить полученные рекомендации.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси есть более 5 тыс. убежищ, чтобы спрятаться в них на случай ракетного удара. Об этом заявил глава МЧС Вадим Синявский 16 октября. Он также рассказал, где еще белорусам «переждать первую опасность в случае необходимости».

По его словам, в случае чего белорусов будут «оперативно оповещать», «где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей».

В МЧС рассказали, куда прятаться белорусам в случае ракетных ударов