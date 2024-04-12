Шеринг электросамокатов пообещал блокировать пользователей в Минске за поездки вдвоем

Опубликовано: 12.04.2024 17:08 , Обновлено: 12.04.2024

Сервис кикшеринга (система аренды электросамокатов) Whoosh запустил технологию "Антитандем", с помощью которой будут отслеживать пользователей в Минске, которые совершают поездки вдвоем. За повторные случаи нарушений пообещали штрафовать и блокировать. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как рассказала Whoosh, для оценки количества людей на самокате будет применяться искусственный интеллект, в частности технология проанализирует свыше 50 параметров данных от каждого электросамоката (каких именно, не уточнили).

Оценка числа людей будет происходить во время поездки. Двух человек на транспортном средстве “Антитандем”, как отметили в компании, заметит даже если они будут разной весовой категории (взрослый с ребенком, к примеру). При этом, если пользователь будет ехать с тяжелым рюкзаком, система не отметит нарушение, потому что “модель реагирует на количество человек, а не на вес”.

Whoosh рассказала, что технология еще будет “дообучаться”. Для этого компания планирует собирать данные в условиях разного климата, дорожного покрытия.

Новинку создали для снижения числа нарушений, которые могут привести к инцидентам. Далее компания собирается внедрить снижение скорости самоката в поездке вдвоем, что сделает ее просто неэффективной. Водителя уведомят о снижении скорости через приложение.

“Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений”, - добавили в пресс-службе Whoosh.

Компания также привела некоторые результаты собственного исследования столкновений и аварий при поездке на самокатах. В пресс-службе отметили, что “существенная доля” падений случается как раз при поездке вдвоем, пользователи говорят о “потере управления”.

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Технологию “Антитандем” ввели также в России и Казахстане.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что минские власти запустили в Telegram чат-бот @Samokat_ru_bot, который, предполагается, поможет разъяснить правила пользования электросамокатами. Также он позволит шеринговым компаниям оперативно реагировать на жалобы по использованию, расположению средств персональной мобильности и не только.

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