В Мингорисполкоме рассказали о чат-боте в Telegram, куда можно жаловаться на электросамокаты

Опубликовано: 09.04.2024 20:40 , Обновлено: 09.04.2024

Минские власти запустили в Telegram чат-бот, который, предполагается, поможет разъяснить вопросы расположения и правила пользования средствами персональной мобильности (СПМ), в том числе электросамокатами. Об этом сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, чат-бот @Samokat_ru_bot позволит шеринговым компаниям оперативно реагировать на жалобы по использованию, расположению СПМ и не только.

К слову, сегодня в Мингорисполкоме обсудили упорядочение размещения в столице средств персональной мобильности. Председатель комитета экономики ведомства Владимир Шибеко рассказал о проблеме несоблюдения правил парковки пользователями самокатов по завершении поездки. По его словам, жалуются и горожане, и коммунальные службы.

Сейчас же в столице запустили пилотный проект “Добрая дорога”, в рамках которого проводят мероприятия по определению зональности ограничения скорости, запрета движения и парковки СПМ.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае, когда белоруса в Слониме оштрафовали за езду без прав на электросамокате. По словам мужчины, сотрудники Госавтоинспекции заявили, что этот самокат на самом деле «мопед, исходя из новых определений ПДД». По итогу белоруса оштрафовали.

Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?