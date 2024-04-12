Сеть "Остров чистоты" предложила белорусам взять ее магазины под свое управление. Это как?

Опубликовано: 12.04.2024 18:56 , Обновлено: 25.04.2025

Сеть магазинов "Остров чистоты и вкуса" возобновит работу ранее закрытых 130 торговых точек под франшизой своего бренда. Об этом изданию «Про бизнес» рассказал основатель группы компаний "Ромакс" Виктор Ромук.

“Текущее финансовое состояние вынуждает нас оптимизировать количество объектов до 350 торговых точек, но мы не закрываем оставшиеся магазины навсегда. Мы просто делаем из них перемещение товара в 350 магазинов по всей стране, для того, чтобы стабильно и в полном объеме обеспечивать их товарами, к которым наш потребитель привык. А оставшиеся 130 объектов будут переданы под франшизу”, — рассказал бизнесмен.

По его словам, компании удалось реструктуризировать кредитную задолженность и найти в России бизнес-партнера, имя которого Виктор Ромук пока не разглашает, т.к. сделка ещё находится на стадии подписания. Согласно избранной с партнёрами стратегии, в дальнейшем сеть магазинов “Остров чистоты и вкуса” будет развиваться за счёт франчайзинга.

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“Как оказалось, много игроков рынка хотят принять участие в бизнесе, которому доверяют, у которого есть имя, и который может предложить уже готовые локации магазинов. Я имею в виду вышеупомянутые 130 магазинов, которые сейчас временно закрыты. Именно их мы предложим в первую очередь франчайзи”, — поделился Виктор Ромук.

Условия франшизы для потенциальных партнеров пока находятся на стадии обсуждения, но бизнесмен заметил, что их компания готова обеспечить поставки товара минимум на 60%. Оставшееся 40% товаров партнеры будут самостоятельно выбирать и закупать “исходя из локации и привычек потребителей конкретного региона”.

Среди главных целей компании бизнесмен назвал возврат к 650 объектам, которые работали в сети на пике роста. Уже в ближайшее время дискаунтеры компании восполнят ранее опустевший ассортимент товаров, пообещал Виктор Ромук.

Также «Ромакс» нашел покупателя для своего фармацевтического бизнеса. Имя покупателя сети аптек “Остов здоровья” Виктор Ромук не озвучил, но упомянул, что это «один из лидеров частного фармацевтического рынка в нашей стране». По его словам, сделка должна быть закрыта через 3−4 недели.

Напомним, что проблемы у сети “Остров чистоты и вкуса” начались летом 2023 года. Партнеры торговой компании перестали поставлять товар, а некоторые даже подали иски в суд. К решению проблем подключилось правительство и банки-кредиторы. В результате удалось создать план финансового оздоровления компании и найти бизнес-партнера из Российской Федерации.

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