«Сегодня все будут пешеходами» - Белорусы поделили кадрами мартовского снега, которого «выпало больше, чем зимой»

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Опубликовано: 15.03.2025 09:54 , Обновлено: 15.03.2025

С вечера пятницы, 14 марта, Беларусь накрыл тёплый фронт волнового циклона. В результате на южные районы страны обрушились сильные снегопады, напомнившие белорусам о событиях 12-летней давности. До уровня "Хавьера" нынешний циклон, к счастью, не дотянул, но, как отметили пользователи соцсетей, в некоторых регионах снега "выпало больше, чем зимой". Для тех, кого нынешний "мини-Хавьер" обошёл стороной, собрали самые зрелищные видео из разных уголков Беларуси.

Вчера оранжевый уровень опасности из-за сильного снега синоптики объявили по всей стране. Где-то, впрочем, снегом лишь припорошило ночью и тем, кто рано ложится спать, вероятнее всего, не довелось увидеть даже лёгкого снежного покрова по утру. Вот, например, как снежило вечером 14 марта в столице.

Впрочем, в отдельных районах Минщины, судя по всему, снежок был ночью более впечатляющий. Так, автор одного из видео из Клецкого района рассказал, что за ночь выпало “сантиметров 10-12”.

“Надоело с машины счищать”, - пожаловался мужчина.

Могилёвщину, судя по видео в TikTok, также засыпало существенно, поэтому тем, кто уже успел “переобуть” машину, сменив зимнюю резину на летнюю, точно придётся несладко сегодня утром.

“Сегодня все будут пешеходами”, - написала автор одного из видео с Могилёвщины.

Судя по комментариям, аналогичная картина наблюдается этим утром и в некоторых районах Гомельщины. Именно в этих двух областях страны - в Могилёвской и Гомельской, судя по оперативным данным Белгидромета, сильные снегопады продолжатся до 10:00 15 марта.

Досталось от мартовского “мини-Хавьера” также Брестчине. Фотографиями с заснеженными пейзажами поделился, в частности, местный Telegram-канала #1регион.









Ранее Telegraf.news рассказал, что нынешнее перемещение холода с севера на территорию Беларуси, по прогнозам синоптиков, будет недолгим. Так, после обеда в воскресенье, 16 марта, начнётся “арктическое вторжение” в наш регион, 17-го случится самый пик холода, а уже через день холодная воздушная массах быстро трансформируется. “Окончательно потеплеет”, по прогнозам специалистов, в Беларуси примерно 22 марта.

До 15 см? Из-за сильных снегопадов синоптики продлили оранжевый уровень опасности для 2 областей Беларуси