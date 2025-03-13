"Сегодня ночью скончался" - НЦЗПД призвал белорусов удалять такие диалоги в мессенджере

Опубликовано: 13.03.2025 16:32 , Обновлено: 13.03.2025

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) призвали белорусов удалять диалоги в Telegram, если им пишут о смерти знакомого с прикрепленным файлом определенного расширения. В центре пояснили, почему не стоит скачивать эти файлы.

Как [link href=“https://t.me/cpd_by/911” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в НЦЗПД, это новая мошенническая схема в мессенджере. Пока ее действие заметили в России. Там пользователям Telegram стали массово присылать сообщения о смерти знакомых с прикрепленными фото.

“Но не дайте себя обмануть! Эти фото на самом деле — вредоносные .apk-файлы с вирусом”, - сказали в центре. Сообщение может быть с таким текстом: “Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования”.

После скачивания файла вирус начнет рассылать такие же сообщения всем контактам пользователя от его имени, написали в НЦЗПД. Там пояснили, что файлы с расширением .apk никогда не должны содержать фото или видео: “Это прямой признак опасности”.

И если вам пришло подобное сообщение, нужно не открывать файл, а удалить диалог незамедлительно.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска призвала белорусок “как можно скорее” проверить фото “кавалеров” в сервисах поисковиков, а их сообщения — на антиаплагиат. Правоохранители пояснили, зачем прибегать к таким мерам.

Милиция призвала белорусок проверять фото «кавалеров» в сервисах поисковиков. Зачем?

Еще мы рассказывали, что милиция Солигорска попросила пользователей Telegram не поддерживать некую “Оксану Каверину”, если приходит такая просьба.

Милиция Солигорска попросила не поддерживать «Оксану Каверину». Кто это?