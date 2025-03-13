"Сегодня ночью скончался" - НЦЗПД призвал белорусов удалять такие диалоги в мессенджере
В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) призвали белорусов удалять диалоги в Telegram, если им пишут о смерти знакомого с прикрепленным файлом определенного расширения. В центре пояснили, почему не стоит скачивать эти файлы.
Как [link href=“https://t.me/cpd_by/911” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в НЦЗПД, это новая мошенническая схема в мессенджере. Пока ее действие заметили в России. Там пользователям Telegram стали массово присылать сообщения о смерти знакомых с прикрепленными фото.
“Но не дайте себя обмануть! Эти фото на самом деле — вредоносные .apk-файлы с вирусом”, - сказали в центре. Сообщение может быть с таким текстом: “Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования”.
После скачивания файла вирус начнет рассылать такие же сообщения всем контактам пользователя от его имени, написали в НЦЗПД. Там пояснили, что файлы с расширением .apk никогда не должны содержать фото или видео: “Это прямой признак опасности”.
И если вам пришло подобное сообщение, нужно не открывать файл, а удалить диалог незамедлительно.
Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска призвала белорусок “как можно скорее” проверить фото “кавалеров” в сервисах поисковиков, а их сообщения — на антиаплагиат. Правоохранители пояснили, зачем прибегать к таким мерам.
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Еще мы рассказывали, что милиция Солигорска попросила пользователей Telegram не поддерживать некую “Оксану Каверину”, если приходит такая просьба.
Милиция Солигорска попросила не поддерживать «Оксану Каверину». Кто это?