Сдавать «наличку» можно будет по-другому – Нацбанк изменил правила для ИП и юрлиц

Опубликовано: 29.12.2023 19:02 , Обновлено: 29.12.2023

Национальный банк Беларуси внес изменения в работу субъектов хозяйствования с наличными деньгами. Постановлением Правления банка № 472 утверждена новая «Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами».

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщил официальный портал Нацбанка. Он уже есть в реестре, но пока официально не опубликован.

Инструкция предусматривает ряд изменений и дополнений в работе субъектов хозяйствования с наличными деньгами.

В частности, индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельного определения порядка и сроков сдачи наличных белорусских рублей , независимо от того, с какой периодичностью они поступают в кассу – постоянно или непостоянно.

Инструкцию также дополнили порядком приема субъектами хозяйствования наличных белорусских рублей, в том числе памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет.

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Также внесли изменения в перечень подтверждающих документов, которые нужно прилагать к отчету об израсходованных суммах.

Кроме того, инструкция дополнена нормами, предусматривающими право приема наличных белорусских рублей отдельными субъектами хозяйствования без соблюдения предельно допустимого размера расчетов на протяжении одного дня, но не более 100 базовых величин (то есть 4000 белорусских рублей) по каждому платежу. Напомним, с 1 января 2024 года размер базовой величины составит.&text=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%C2%AB%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB.) 40 рублей.

Ранее Телеграф писал, что Национальный банк пригрозил взысканием до 1% нормативного капитала белорусским банкам за определённые нарушения законодательства. Такие изменения мер надзорного реагирования прописали в обновленной редакции Банковского кодекса Беларуси, пояснила начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина.

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