Нацбанк Беларуси установил курсы валюты на 1 января 2024 года

Опубликовано: 28.12.2023 18:10 , Обновлено: 28.12.2023

Нацбанк Беларуси 28 декабря опубликовал курсы валют, которые будут действовать на 1 января 2024 года. Все дело в том, что торгов валютной биржи 29 декабря, в пятницу, не будет. А значит курс, установленный в четверг, 28 декабря, перейдет на 1 января 2024 года и будет действовать до 3 числа.

“В целях завершения не позднее 29.12.2023 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 29 декабря 2023 года проводиться не будут”, - сообщил.и в пресс-службе БВФБ.

С какими курсами валюты белорусы встретят Новый год:

Валюта Курс Изменение Изменение (%) USD 3,1775 -0,0178 -0,56% EUR 3,5200 -0,0004 -0,01% RUB 3,4991 +0,0160 +0,46% CNY 4,4414 -0,0179 -0,40%

[info_b]А вот официальный курс евро будет отличаться от того, который сложился на бирже. Нацбанк Беларуси установил его на уровне 3,5363 BYN.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.

Насколько кредиты для белорусов подорожают с января? Нацбанк ввел новые РВСР