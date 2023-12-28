Нацбанк Беларуси установил курсы валюты на 1 января 2024 года
Нацбанк Беларуси 28 декабря опубликовал курсы валют, которые будут действовать на 1 января 2024 года. Все дело в том, что торгов валютной биржи 29 декабря, в пятницу, не будет. А значит курс, установленный в четверг, 28 декабря, перейдет на 1 января 2024 года и будет действовать до 3 числа.
“В целях завершения не позднее 29.12.2023 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 29 декабря 2023 года проводиться не будут”, - сообщил.и в пресс-службе БВФБ.
С какими курсами валюты белорусы встретят Новый год:
|Валюта
|Курс
|Изменение
|Изменение (%)
|USD
|3,1775
|-0,0178
|-0,56%
|EUR
|3,5200
|-0,0004
|-0,01%
|RUB
|3,4991
|+0,0160
|+0,46%
|CNY
|4,4414
|-0,0179
|-0,40%
[info_b]А вот официальный курс евро будет отличаться от того, который сложился на бирже. Нацбанк Беларуси установил его на уровне 3,5363 BYN.[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.
Насколько кредиты для белорусов подорожают с января? Нацбанк ввел новые РВСР