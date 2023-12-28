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Нацбанк Беларуси установил курсы валюты на 1 января 2024 года

Нацбанк Беларуси установил курсы валюты на 1 января 2024 года
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Нацбанк Беларуси 28 декабря опубликовал курсы валют, которые будут действовать на 1 января 2024 года. Все дело в том, что торгов валютной биржи 29 декабря, в пятницу, не будет. А значит курс, установленный в четверг, 28 декабря, перейдет на 1 января 2024 года и будет действовать до 3 числа.

“В целях завершения не позднее 29.12.2023 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 29 декабря 2023 года проводиться не будут”, - сообщил.и в пресс-службе БВФБ.

С какими курсами валюты белорусы встретят Новый год:

ВалютаКурсИзменениеИзменение (%)
USD3,1775-0,0178-0,56%
EUR3,5200-0,0004-0,01%
RUB3,4991+0,0160+0,46%
CNY4,4414-0,0179-0,40%

[info_b]А вот официальный курс евро будет отличаться от того, который сложился на бирже. Нацбанк Беларуси установил его на уровне 3,5363 BYN.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.

Насколько кредиты для белорусов подорожают с января? Нацбанк ввел новые РВСР

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