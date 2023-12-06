Нацбанк пригрозил забирать у банков в пользу бюджета до 1% их капитала. За что?

Опубликовано: 06.12.2023 12:38 , Обновлено: 06.12.2023

Национальный банк пригрозил взысканием до 1% нормативного капитала белорусским банкам за определённые нарушения законодательства. Такие изменения мер надзорного реагирования прописали в обновленной редакции Банковского кодекса Беларуси, пояснила начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина.

В новом выпуске “Банковского вестника” Машнина объяснила, в каких случаях Нацбанк имеет право прибегнуть к таким финансовым взысканиям в пользу госбюджета:

при выявлении нарушений, недостатков, действий или бездействия банка, приведших к созданию положения, угрожающего безопасному функционированию банка, интересам его вкладчиков и кредиторов или стабильности банковской системы,

в случае нарушения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

По мнению Машниной, расширение полномочий Нацбанка в этой сфере позволит “поэтапно ужесточать меры надзорного реагирования в случае бездействия банка или его собственников” и будет “стимулировать” банки исправлять выявленные нарушения и недостатки.

Решение о финансовых взысканиях имеет право принимать Правление Нацбанка на основании “мотивированного суждения” с учетом заранее установленных критериев.

Кроме того, в обновлённом Банковском кодексе расширили перечень случаев, когда Нацбанк может приостанавливать действие лицензии банка или небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО). Теперь это могут сделать за нарушения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

По словам Машниной, эта норма также будет направлена на “минимизацию негативных последствий, связанных с легализацией преступных доходов”, и будет “содействовать использованию банковских ресурсов в целях развития экономики Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф рассказывал, что Нацбанк Беларуси утвердил обновлённый перечень системно значимых банков на 2024 год. Банки традиционно разделены на две категории и по сравнению с нынешним годом в списках есть некоторые изменения. Посмотрели, какие банки, по мнению финансового регулятора, наиболее безопасны с точки зрения ведения бизнеса и сохранности вкладов.

Нацбанк обновил список системно важных банков Беларуси на 2024 год