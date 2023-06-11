Сдали квартиру, а ее испортили и не рассчитались. Как поступить белорусам с квартирантами, не нарушив закон?
Как поступить, если сдавали жилье с составлением договора, но залоговой суммы не брали? А когда квартиранты съезжали, то не полностью рассчитались, а квартиру повредили? Можно ли до полного расчета и возмещения ремонта забрать в качестве гарантий часть вещей квартирантов? Что говорит об этом белорусское законодательство?
По словам адвоката Могилевской областной коллегии адвокатов, описанная ситуация многогранна: одно дело — задолженность по аренде, другое — причинение ущерба, и третье —удержание имущества должника, сообщила «СБ Беларусь Сегодня».
По поводу долгов по аренде , то ее оплата, как и любого долга, производится или добровольно или через суд по исковому заявлению кредитора. Для этого нужно написать в суд заявление, приложить документы, подтверждающие требования и обстоятельства по делу, оплату госпошлины. Затем суд рассмотрит дело и примет решение.
А вот взыскать ущерб, причиненный имуществу, сложнее. Для этого сперва надо доказать факт ущерба, его размер, что виноваты именно квартиросъемщики. Тут речь уже про судебное разбирательствр и доказываемость каждой из сторон своих требований и возражений.
До 1110 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф
Что касается ситуации с удержания имущества должника, то с одной стороны, закон предусматривает такую меру по обеспечению исполнения обязательства, как удержание имущества должника. Но в описанной ситуации действия наймодателя незаконны, нет оснований для удержания имущества: не доказан ни сам ущерб, ни его размер. Поэтому захват вещей собственника не соответствует установленным требованиям белорусского законодательства.
Ранее Телеграф писал о том, можно ли играть на детской площадке возле новостройки детям из других домов?
Можно ли играть на детской площадке возле новостройки детям из других домов? Вот что говорит белорусский закон