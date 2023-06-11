Можно ли играть на детской площадке возле новостройки детям из других домов? Вот что говорит белорусский закон

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Опубликовано: 11.06.2023 13:20 , Обновлено: 11.06.2023

В Гомеле между родителями разгорелся спор: имеют ли право дети из соседних домов играть на новой детской площадке у недавно построившегося дома? Что про это говорит закон?

В застраивающемся микрорайоне открыли новую детскую площадку. Родители из соседних дворов стали приводить туда своих детей и между жильцами нового дома и «гостями» возник спор: могут ли последние приводить играть детей на этой площадке?

По закону, для ответа на этот вопрос нужно установить правовой статус территории, на которой расположена детская эта площадка:

если территория относится к землям общего пользования , то ограничение доступа на площадку незаконно. На такой детской площадке могут играть дети и с других дворов;

, то ограничение доступа на площадку незаконно. На такой детской площадке могут играть дети и с других дворов; если же площадка принадлежит организации застройщиков, то по решению собственников ограничение доступа будет правомерным. При этом такое решение должно быть официально оформлено: нужно соответствующее решение, например, принятое на общем собрании жильцов.

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Если есть сомнения в законности запрета пользоваться детской площадкой, тогда нужно обратиться в органы местного управления, пишут “Гомельские ведомости”.

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