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Можно ли играть на детской площадке возле новостройки детям из других домов? Вот что говорит белорусский закон

Можно ли играть на детской площадке возле новостройки детям из других домов? Вот что говорит белорусский закон
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В Гомеле между родителями разгорелся спор: имеют ли право дети из соседних домов играть на новой детской площадке у недавно построившегося дома? Что про это говорит закон?

В застраивающемся микрорайоне открыли новую детскую площадку. Родители из соседних дворов стали приводить туда своих детей и между жильцами нового дома и «гостями» возник спор: могут ли последние приводить играть детей на этой площадке?

По закону, для ответа на этот вопрос нужно установить правовой статус территории, на которой расположена детская эта площадка:

  • если территория относится к землям общего пользования , то ограничение доступа на площадку незаконно. На такой детской площадке могут играть дети и с других дворов;
  • если же площадка принадлежит организации застройщиков, то по решению собственников ограничение доступа будет правомерным. При этом такое решение должно быть официально оформлено: нужно соответствующее решение, например, принятое на общем собрании жильцов.

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Если есть сомнения в законности запрета пользоваться детской площадкой, тогда нужно обратиться в органы местного управления, пишут “Гомельские ведомости”.

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