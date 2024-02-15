«Сбер Банк» предложил белорусским студентам бесплатную образовательную программу

Опубликовано: 15.02.2024 13:18 , Обновлено: 15.02.2024

«Сбер Банк» в Беларуси объявил о старте образовательного проекта «СберПоколение» – для студентов, «которые уже сегодня готовы начинать работу над карьерными достижениями». И пригласил 30 человек. Что за проект?

«Проект СберПоколение – это знакомство студентов с востребованными профессиями цифрового мира под руководством лидеров «Сбер Банка», а также развитие у молодежи инновационного потенциала через формирование предпринимательских компетенций», – рассказал о проекте председатель правления банка Игорь Меркулов.

И добавил, что «сегодняшний студент – это завтрашний сотрудник «Сбер Банка».

В программу включили образовательные лекции и работу над групповыми проектами по трем направлениям:

Discovery: изучение CX в рамках создания продукта, CX-исследования: практика применения и проведения, проведение разведывательного исследования, тестирование MVP на ЦА;

Delivery: знакомство с методологией Agile и фреймворком Scrum, понятием Backlog, введение в продуктовый процесс;

Marketing: построение Brand Identity: атрибуты, позиционирование, каналы коммуникации.

Также сообщили, что для участников проекта запланировали выступления лидеров компетенций «Сбера» по направлениям СХ, Agile, Marketing и тренинги личностного роста.

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Формат встреч – гибридный: очно (БЦ Проспект – штаб-квартира «Сбер Банка») и online (Zoom, Jazz), уведомили на сайте. И объявили, что программа рассчитана на 4 недели, пройдет с 1 по 29 марта.

В банке рассказали, что для принятия участия в программе нужно будет пройти регистрацию, в случае заинтересованности кандидатов пригласят на собеседование. Регистрация участников продлится до 21 февраля, сбор и обработка поступивших заявок – до 29 февраля. И главное – участие бесплатное.

Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. С таким предложение глава Минобразования выступил 13 февраля на совещании у президента.

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