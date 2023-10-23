Синоптики предупредили белорусов о разрушении Полярного вихря. Когда приготовиться к "снегодождю и серости"?

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Опубликовано: 23.10.2023 15:20 , Обновлено: 23.10.2023

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни будет развиваться разрушение вокруг стратосферного Полярного вихря, от которого во многом будут зависеть погодные условия. Узнали, когда синоптики спрогнозировали для белорусов "снегодождь и серость", а когда в стране установится "более тёплая, чем обычно", погода.

Авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е” пояснили, что пристальное внимание состоянию Полярного вихря уделяют потому, что именно эта атмосферная ячейка “оказывает глубокое влияние на нашу повседневную погоду”. Он может принимать две основные формы:

устойчивую, слабую или не осесимметричную.

В первом случае это будет свидетельствовать о “сильной полярной циркуляции и струйном течении”.

“Сильный полярный вихрь как бы запирает холодный воздух за Полярным кругом, создавая более мягкие условия зимы в наших средних широтах. То есть, установится зональная циркуляция, вынося к нам тёплый влажный воздух Атлантики. Характерной погодой в Беларуси будет около 0°, снегодождь и серость”, - пояснили авторы телеграм-канала.

Если же полярный вихрь принимает не осесимметричную форму, создаётся слабое струйное течение, из-за чего холодный воздух приполярной области сдерживать сложнее и он может “легко проникать из полярных регионов к нам в средние широты”, пояснили специалисты. Тёплый воздух при таком режиме полярного вихря, наоборот, может далеко заходить на север, “создавая волны тепла и холодные вторжения”.

Устойчивый и не осесимметричный полярный вихрь

[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку.

Полярная ячейка чётко выражена зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а лентом уменьшается или даже полностью исчезает. Внезапное разрушение полярной ячейки климатологи называют “внезапным стратосферным потеплением”. В этом случае верхние слои атмосферы могут нагреться на 30—50 градусов буквально за несколько дней. [/info_b]

Согласно прогнозам метеорологов, в процессе разрушения Полярного вихря установится, так называемая меридиональная циркуляция и, “если повезет с южным циклоном”, ” получится нормальная зима: много снега и хорошие морозцы”, предупредили специалисты.

“Полярный вихрь в настоящее время имеет нормальный размер, осесимметричную форму и растущее холодное ядро над полярными регионами. На следующей неделе он начнёт деформироваться и холодное ядро «L» опустится на Канаду и США. Это открывает арктические двери, позволяя холодному воздуху двигаться на юг, в Канаду и Соединенные Штаты”, - пояснили карты гравитационного потенциала Полярного вихря специалисты.

По их словам, в результате в североамериканском регионе ожидаются сильные холода с температурой на 8–12°С ниже обычного, а в Восточной Европе, наоборот,установления более тёплой, чем обычно погоды, в конце октября–начале ноября.

Между тем, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в западных районах Беларуси из-за сильных туманов, которые опустятся в ночь на вторник, 24 октября. Вероятность густых туманов сохранится и в утренние часы.

А вот погоду на ближайшие три дня, с 24 по 26 октября, синоптики Белгидромета пообещали белорусам вполне соответствующую сезону: минимальные ночные температуры постепенно понимаются - от +2.. +10°С во вторник до -3°С по северу страны в четверг, как и максимальные дневные. Если во вторник юго-западе Беларуси ещё возможны комфортные +14°С, то уже в четверг средняя максимальная температура днем составит всего +1..+8°С.