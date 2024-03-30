Более 40 туристов из Беларуси застряли в Стамбуле из-за отмены рейса турецкой авиакомпании

Опубликовано: 30.03.2024 17:51 , Обновлено: 30.03.2024

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines 30 марта отменила рейс из Стамбула в Минск, из-за чего более 40 белорусских туристов не смогли вернуться домой. Ранее стало известно, что ЕС запретил перевозчику лететь через свою территорию.

Самолет должен был вылететь из Стамбула утром 30 марта. Об отмене рейса стало известно за несколько часов.

Скриншот с сайта Национального аэропорта Минск

По информации гостелеканала ОНТ, более 40 человек отправились в отель — ждать информацию от туристической компании.

СМИ отметило, что Southwind Airlines пообещал, что они должны вылететь в Беларусь 31 марта в 20:00. Каким маршрутом — неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу, сообщило издание Turizm Guncel. Причиной там назвали «связи» компании с Россией.

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Напомним, в конце декабря 2023 года Southwind Airlines запустила прямые рейсы из Стамбула в Минск. Турецкий авиаперевозчик сообщил, что основным преимуществом станет меньшее время в пути — около трех часов. «Белавиа» же вынуждена летать из Минска в Стамбул через территорию России, Азербайджана и Грузии, из-за чего время в пути превышает 5 часов.

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