Самолет «Белавиа» не долетел из Минска в Москву. Почему сделал несколько кругов и вернулся?

Опубликовано: 31.01.2024 14:03 , Обновлено: 31.01.2024

Утром в среду, 31 января, самолет «Белавиа» рейса «Минск – Москва» взлетел, но вскоре вернулся на взлетно-посадочную полосу белорусского аэропорта. Что зафиксировали сайты авиарадаров?

Меньше чем через полчаса, выполнив несколько разворотов, самолет вернулся в Минск. Сайты авиарадаров показали: взлет рейса В2975 из Минска в аэропорт Шереметьево был в 7:54, но в точку назначения он не попал. Борт сделал несколько кругов в районе Жодино и Зеленого Бора. Высота полета при этом составляла около 1 километра, а скорость – в районе 200-220 узлов (или около 320-350 км/ч, что примерно втрое меньше крейсерской скорости).

Примерно через 28-29 минут после вылета самолет снова сел в Национальном аэропорту Минска.

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По информации ТГ-канала Motolkohelp, на борту Boeing 737-8ZM (EW-457PA) находилось более 40-а пассажиров, а причина разворота – самолёт не смог убрать шасси. В итоге, пассажиры были отправлены в Москву на другом самолёте авиакомпании, задержка их отправления составила 2,5 часа.

Н момент публикации этой информации авиакомпания «Белавиа» и национальный аэропорт «Минск» ситуацию не прокомментировали.

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