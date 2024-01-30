"Белавиа" объявила неделю скидок на билеты. Куда можно улететь за 39 евро?

Опубликовано: 30.01.2024 07:49 , Обновлено: 31.03.2024

Компания "Белавиа" вновь объявила распродажу билетов по акционным тарифам. Купить билеты на прямые и транзитные перелёты в Россию и Грузию можно по выгодной цене - от 39 евро. Действовать промо-предложение будет до воскресенья, 4 февраля.

Специальную цену на билеты по тарифу «ПРОМО» национальный авиаперевозчик установил сразу на несколько направлений. Причём по сниженной цене можно купить билеты и туда и обратно.

Прямые перелеты:

Минск – Санкт-Петербург – от 39 евро,

Минск – Кутаиси – от 89 евро,

Минск – Екатеринбург – от 79 евро.

Транзитные маршруты:

Екатеринбург – Минск – Ереван/Баку/Батуми/Тбилиси/Кутаиси,

Санкт-Петербург – Минск – Ереван/Баку/Батуми/Тбилиси/Кутаиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа,

Кутаиси – Минск – Калининград/Казань/Санкт-Петербург/Москва/Екатеринбург

В компании уточнили, что для прямых рейсов акционная цена действует для билетов, охватывающий период с 29 января по 25 апреля 2024 года, а для транзитных – с 29 января по 31 марта 2024 года.

Приобрести билеты со скидкой можно как на официальном сайте сайте компании l beavia.by, так и у агентов.

При этом в компании подчеркнули, что, планируя путешествие, следует учитывать следующие важные моменты:

количество мест ограничено,

вводить промокоды при заказе билетов не нужно - специальная цена уже помечена знаком «ПРОМО»,

максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам – месяц,

тариф «Промо» можно комбинировать с другими (то есть, например, улететь из Минска в Кутаиси можно по акционному билету, а вернуться назад – по любому другому тарифу).

В “Белавиа” также уточнили, что обменять или вернуть также комбинированные авиабилеты можно будет по особым правилам, прописанным для тарифного бренда «Промо».

Отметим, что тариф на перелёт - это далеко не окончательная стоимость, которую придётся заплатить путешественнику авиакомпании. В цену, как правило, не включены сборы и такс, которые рассчитываются дополнительно при формировании заказа на сайте компании.

Ранее Телеграф рассказал, что в начале года “Белавиа” уже объявляла подобную промо-акцию. Тогда купить билеты на все прямые регулярные рейсы можно было по тарифу за 24 евро в одну сторону. Однако желающие воспользоваться скидкой получили неожиданные цифры и столкнулись с проблемами при заказе билетов.

«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс