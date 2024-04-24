"С удовольствием будем принимать" - Иванец рассказал, когда увеличат количество бюджетных мест для россиян в белорусских вузах

Опубликовано: 24.04.2024 15:49 , Обновлено: 24.04.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец на Всебелорусском народном собрании рассказал журналистам, что в случае "востребованности" можно будет увеличить количество бюджетных мест для россиян в белорусских вузах. Слова главы ведомства передало агентство БелТА.

Иванец напомнил, что в этом году для российских абитуриентов выделили больше тысячи мест на бюджетной форме получения образования в вузах Беларуси. “Ждем, с удовольствием будем принимать. Если будет востребованность, мы готовы расширять квоту для приема российских абитуриентов”, - заявил министр.

И отметил, что в “каждом вузе страны” определили места для их поступления. Что касается специальностей, то “в первую очередь это инженерные специальности, также педагогические специальности”. “Потому что у нас сегодня единые подходы и цели с точки зрения подготовки будущих педагогов, которые в ответе за воспитание подрастающего поколения, и другие специальности”, - поделился Иванец.

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Напомним, в этом году россияне могут по результатам Единого государственного экзамена поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения, раньше - только на платную. После получения диплома, как и белорусские выпускники, они обязаны будут пройти отработку.

Российским абитуриентам Минобразования Беларуси предложило бюджетные места на специальности “дошкольное образование”, “филологическое образование”, “социально-педагогическое и психологическое образование”, “финансы и кредит”, “маркетинг”, “медико-биологическое дело”, “прикладная физика”, “геология” и многие другие. Полный перечень - в постановлении Минобразования.

Кстати, в марте Иванец заверил, что поступление россиян в белорусские вузы никак не отразится на количестве бюджетных мест для белорусов. «Давайте сразу разграничим, чтобы не было каких-то домыслов: места бюджетные для поступления ребят из Российской Федерации не входят в квоту бюджетных мест для граждан Беларуси. Это отдельные места», — подчеркнул министр.

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