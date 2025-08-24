Рябов спрогнозировал начало климатической осени. А когда белорусам ждать «всплеск» 30-градусной жары?

📷 Фото

Опубликовано: 24.08.2025 10:00 , Обновлено: 24.08.2025

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов заявил, что на грядущей неделе в стране фактически начнётся климатическая осень. Согласно расчётам специалистов, среднесуточная температура в Беларуси уже опустится ниже отметки в +15°С. Однако, среднесрочные прогнозы показывают, что белорусов ещё ждёт "всплеск" 30-градусной жары. Узнали предварительные данные о погоде на неделю.

В своём традиционном прогнозе на неделю Рябов в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что для большинства районов Беларуси последние летние деньки выдадутся достаточно прохладными. Температуру специалист спрогнозировал ниже климатической нормы на 2-5 градусов - скорее в сентябрьском, нежели в августовском диапазоне.

В начале недели, как сообщил Белгидромет, погоду в стране будут определять фронтальные разделы и холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Ночью температура воздуха может опускаться до +5..+11°С, а днём не будет подниматься выше ​​+13..+20°С. При этом на понедельник-вторник (25-26 августа) Белгидромет спрогнозировал дожди с грозами для некоторых районов страны и предупредил о риске сильного ветра - местами порывами до 15-18 м/с.

А вот в середине недели Рябов спрогнозировал кратковременный всплеск тепла для юго-западных районов Беларуси. При этом из-за очередного атмосферного фронта, надвигающегося с северо-запада Европы, не исключены кратковременные дожди. Осадки - от умеренных до сильных - Рябов спрогнозировал большинству районов и в начале второй половины недели из-за ненастных, контрастных атмосферных фронтов. Ночную температуру на вторую половину недели специалист спрогнозировал в районе +7…+13°С, дневную в четверг - от +17°С по Гомельской области до +28°С по Брестской, в пятницу, соответственно, от +13°С до +21°С.

К следующим выходным, по словам Рябова, неустойчивая и дождливая с грозами погода сохранится: ночью от +7 до +14°С, днём в субботу от +11°С по Витебщине до +24°С по Брестчине, в воскресенье, соответственно, от +11°С до +19°С.

А вот прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сулят белорусам более тёплую погоду в последние дни августа. Всё из-за струйного течения тёплых воздушных масс с Средиземного моря, которое, по расчётам специалистов, в конце следующей недели принесёт тепло в Восточную Европу. Всё это будет происходить в тёплом секторе экс-тропического циклона Эрин, что, по мнению авторов Telegram-канала о погоде Meteo Channel, будет способствовать развитию потепления, в том числе, в Беларуси.

“Адвекция жары в тёплом секторе циклона “Н” шикарная. Прогноз на 30 августа от ECMWF на высоте 1.5 км (на уровне 850 гПа) показывает температуру воздушной массы +20..+22°С, что примерно нам даёт температуру воздуха +30°..+32°С у поверхности”, - прокомментировали этот прогноз авторы другого тематического канала @nadvorie.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Воложинском районе Минской области вечером 16 августа сняли довольно редкие облака. Фотографиями и объяснения появились в телеграм-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб”.

Белорусы заметили редкие чечевицеобразные облака в Минской области