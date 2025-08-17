Белорусы заметили редкие чечевицеобразные облака в Минской области

📷 Фото

Опубликовано: 17.08.2025 10:15 , Обновлено: 17.08.2025

В Воложинском районе Минской области вечером 16 августа сняли довольно редкие облака. Фотографиями и объяснения появились в телеграм-канале о погоде в Беларуси "Метеовайб".

В тг-канале назвали это явлением высококучевыми чечевицеобразными или лентикулярными облаками (Altocumulus lenticularis).

Фото

По данным “Метеовайб”, они возникают они за счет волновых движений воздуха на высоко расположенных границах инверсий, в частности перед холодными фронтами или фронтами окклюзий.

Фото

Образуются такие облака на высоте 3-6 км.

Фото

К слову, по данным сайта “Любобытный мир”, характерной особенностью облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер.

Кроме того, они настолько необычные, что их часто принимают за НЛО.