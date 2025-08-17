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Белорусы заметили редкие чечевицеобразные облака в Минской области

Белорусы заметили редкие чечевицеобразные облака в Минской области
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📷 Фото

В Воложинском районе Минской области вечером 16 августа сняли довольно редкие облака. Фотографиями и объяснения появились в телеграм-канале о погоде в Беларуси "Метеовайб".

В тг-канале назвали это явлением высококучевыми чечевицеобразными или лентикулярными облаками (Altocumulus lenticularis).

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По данным “Метеовайб”, они возникают они за счет волновых движений воздуха на высоко расположенных границах инверсий, в частности перед холодными фронтами или фронтами окклюзий.

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Образуются такие облака на высоте 3-6 км.

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К слову, по данным сайта “Любобытный мир”, характерной особенностью облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер.

Кроме того, они настолько необычные, что их часто принимают за НЛО.

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