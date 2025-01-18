Рябов пообещал белорусам "аномально тёплое" Крещение. Сколько градусов ждать?
Синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам "аномально тёплое" Крещение, которое православные верующие будут отмечать уже завтра, 19 января. Согласно предварительному прогнозу, в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При этом на территории Беларуси возможен туман, а ночью и утром — слабый гололёд.
Вместе с этим специалист предупредил: на протяжении ночи по востоку страны ожидается сильный порывистый ветер. Синоптики Белгидромета лишь подтвердили его слова, уточнив, что порывы могут достигать 54-65 км/ч. В целом же 19 января, согласно прогнозу, в Беларуси будет преобладать северо-западный и западный умеренный ветер.
Согласно данным Белгидрометцентра, минимальная температура ночью будет колебаться в пределах от -4 до +2°С, а днём столбик термометра поднимется максимум до +5°С.
Ранее Telegraf.news писал, что Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) кардинально изменил свои данные для европейского региона на вторую половину января. Согласно обновлённому прогнозу, арктического вторжения с 20-градусными морозами в ближайшие дни не предвидится.
Синоптики кардинально изменили прогноз для Беларуси. Где ждать до +7°С, а когда готовиться к арктическому вторжению?