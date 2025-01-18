Рябов пообещал белорусам "аномально тёплое" Крещение. Сколько градусов ждать?

Опубликовано: 18.01.2025 16:50 , Обновлено: 18.01.2025

Синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам "аномально тёплое" Крещение, которое православные верующие будут отмечать уже завтра, 19 января. Согласно предварительному прогнозу, в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При этом на территории Беларуси возможен туман, а ночью и утром — слабый гололёд.

Вместе с этим специалист предупредил: на протяжении ночи по востоку страны ожидается сильный порывистый ветер. Синоптики Белгидромета лишь подтвердили его слова, уточнив, что порывы могут достигать 54-65 км/ч. В целом же 19 января, согласно прогнозу, в Беларуси будет преобладать северо-западный и западный умеренный ветер.

Согласно данным Белгидрометцентра, минимальная температура ночью будет колебаться в пределах от -4 до +2°С, а днём столбик термометра поднимется максимум до +5°С.

Карта системы "Метеопредупреждения" на 19 января 2025 года

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) кардинально изменил свои данные для европейского региона на вторую половину января. Согласно обновлённому прогнозу, арктического вторжения с 20-градусными морозами в ближайшие дни не предвидится.

Синоптики кардинально изменили прогноз для Беларуси. Где ждать до +7°С, а когда готовиться к арктическому вторжению?