«Розовый слон» и «Летающая тарелка». В «Минскзеленстрое» пообещали новые аттракционы к весне. Где поставят?

Опубликовано: 15.02.2024 18:47 , Обновлено: 15.02.2024

Заместитель генерального директора – главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич рассказал госагентству «Минск-Новости», в каких парках столицы в этом году запланировали установку новых аттракционов и каких именно? А где развлекательную тематику решили поменять?

Часть оборудования уже закуплена, сообщил главный инженер, другая – в процессе.

«Близится к завершению строительство третьей очереди парка имени Уго Чавеса в границах улиц Неманской – Колесникова – Лидской – Казимировской, к которому приступили в марте 2023 года, – рассказал Косевич. – По проекту зеленая зона должна превратиться в парк культуры и отдыха. Здесь предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, в том числе для занятий экстремальными видами спорта, велодорожка, тропа здоровья, зона для тихого отдыха. Не забыли и про аттракционы».

По словам замдиректора, уже смонтированы «Автодром», «Лабиринт», «Вальс». В планах на весну – установить батутный комплекс, его уже приобрели. А еще два аттракциона – «Розовый слон» и «Летающая тарелка» – в процессе закупки.

Косевич анонсировал, что к новому сезону ожидается пополнение и в парке Челюскинцев: здесь появится аттракцион «Микс».

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По информации портала, в столичных парках – около 70 аттракционов «Минскзеленстроя». В прошлом году в парке Горького установили бассейн с электролодочками «Акватика», дополнительный 5D-аттракцион, открыли интерактивную зону «Лукоморье». В парках Челюскинцев и 900-летия Минска появились новые батутные комплексы. А вот парк имени 50-летия Великого Октября, сменит развлекательную тематику на спортивную, сообщили в госагентстве, карусели там демонтировали еще в прошлом году.

Ранее Телеграф рассказывал, как пресс-служба столичного “Минскстроя” сообщила, что организация МАПИД “активизировала” строительство жилья в микрорайоне Солнечный возле рынка «Экспобел» на окраине Минска. Оказалось, что жилые железобетонные дома там строят без сварки — “на болтах”.

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