"Минскстрой" показал строительство в Минске арендных электродомов "на болтовых соединениях"

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Опубликовано: 19.01.2024 10:01 , Обновлено: 19.01.2024

Пресс-служба столичного "Минскстроя" сообщила, что организация МАПИД "активизировала" строительство жилья в микрорайоне Солнечный возле рынка «Экспобел» на окраине Минска. Оказалось, что жилые железобетонные дома там строят без сварки - "на болтах".

“Дома шестиэтажные (каждый на 78 квартир), посажены на стилобат, состоят из двух секций, между которыми будет закрытая дворовая территория с детской площадкой и местами для отдыха. В стилобате – парковка для автомобилей”, - рассказали в ведомстве.

При этом железобетонные конструкции для домов производят на заводской линии, а потом собирают на стройке на болтовых соединениях, без сварки.

“Вентфасад из керамогранита. Жильё будет арендным, на электроотоплении. Дольщиками выступают столичные организации и предприятия. Сдаётся с полной отделкой”, - уточнили в “Минскстрое”.