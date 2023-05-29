Россиян стали призывать в армию прямо в онйлан-играх?

Опубликовано: 29.05.2023 14:03 , Обновлено: 29.05.2023

Любители поиграть в «танчики» весьма озадачились сообщением в чате, где их стали приглашать вступить в ряды контрактников.

Во время онлайн-боев в игре стали появляться сообщения якобы от военкоматов, с предложением вступить в контрактную армию РФ. По всем вопросам предлагается писать в личку. Информация об этом появилась в телеграм-канале”Лента дна”.

Фото: t.me/lentadna

Насколько это информация верна или это чья-то шутка, выяснить не удалось.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Госдуме РФ решили закрыть границы для российских призывников и вручать повестки виртуально.

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