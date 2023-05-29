Россиян стали призывать в армию прямо в онйлан-играх?
Любители поиграть в «танчики» весьма озадачились сообщением в чате, где их стали приглашать вступить в ряды контрактников.
Во время онлайн-боев в игре стали появляться сообщения якобы от военкоматов, с предложением вступить в контрактную армию РФ. По всем вопросам предлагается писать в личку. Информация об этом появилась в телеграм-канале”Лента дна”.
Насколько это информация верна или это чья-то шутка, выяснить не удалось.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Госдуме РФ решили закрыть границы для российских призывников и вручать повестки виртуально.
В Госдуме решили закрыть границы для российских призывников и вручать повестки виртуально
Что касается онлайн-игр, то мы писали, как Supercell шокировала детей в Беларуси.
«Разбаньте, блин!» — Supercell шокировала детей в Беларуси и РФ запретом на Brawl Stars и Clash of Clans