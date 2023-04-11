В Госдуме решили закрыть границы для российских призывников и вручать повестки виртуально

Опубликовано: 11.04.2023 13:39 , Обновлено: 11.04.2023

В Госдуме России предложили приравнять электронные повестки в армию к бумажным. Таким образом российские власти намерены бороться с теми, кто уклоняется от призыва, игнорируя обычные повестки. Новый закон Госдума будет рассматривать на чтениях во вторник, 11 апреля.

Согласно законопроекту, уклонистам от службы в армии запретят не только выезд из страны, но и будут лишать их водительских прав и запрещать заключать сделки с недвижимостью, передает РИА “Новости”.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в России создадут единую информационную базу воинского учета. В ее основе будет лежать государственный информационный ресурс и, по словам депутата, она позволит “минимизировать вызовы в военкомат для уточнения данных воинского учета”.

“Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и последуют другие ограничительные меры”, - рассказал парламентарий. По его словам, лишиться водительских прав и прав на заключение сделок с недвижимостью, призывник может уже через 20 дней после введения запрета на выезд из страны.

Согласно законопроекту, используемые сейчас в военкоматах бумажные повестки будут использовать, как и прежде. Однако, при необходимости их будут дублировать в электронном виде. В частности, предлагается использовать официальный портал госуслуг.

По словам Картаполова, повестка “будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного”. Если исходить из текста законопроекта, то “повестка будет считаться полученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток”, то есть даже удаление аккаунта на портале госуслуг не спасет призывника от повестки. Доступ к реестру повесток россияне смогут получить, обратившись в многофункциональный центр.

Картаполов особо подчеркнул, что все виды повесток - электронные и бумажные - будут иметь одинаковую юридическую силу.

Кроме того, новый закон, который предстоит одобрит Госдуме, предполагает введение досудебного порядка обжалования действий военкоматов.