«Разбаньте, блин!» — Supercell шокировала детей в Беларуси и РФ запретом на Brawl Stars и Clash of Clans

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2023 17:07 , Обновлено: 26.04.2023

Компания производитель видеоигр Supercell заблокировала доступ к популярным среди детей играм — Brawl Stars и Clash of Clans — в Беларуси и России. В Сети появилось видео, как ребенок плачет и обещает подать в суд.

Supercell предупредила о блокировке игр для белорусов и россиян на своем официальном сайте заранее. Доступ начали ограничивать после обновления, которое вышло 25 апреля.

К слову, компания еще в марте 2022-года удалила свои игры из App Store и Google Play, однако они все еще были доступны для уже скачавших их пользователей.

Тем временем в соцсетях распространяют видео, на котором ребенок хнычет, жалуется на блокировку и требует вернуть доступ к игре.

«Я не понял, это что такое? Какой нафиг вход ограничен. Как мне теперь играть в Brawl? Помогите, пожалуйста», — слышно за кадром.

Ребенок также заявил: «Я собираю команду, чтобы подать в суд за такое. Либо сейчас разработчики посмотрят это видео и разблокируют Brawl Stars, либо я с подписчиками кидаю жалобу».

«Разбаньте, блин!» — попросил автор видео в конце.

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Brawl Stars — игра для мобильных устройств в жанрах MOBA (с элементами стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр) и геройский шутер (с наличием разнообразных игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальными оружием и способностями). Цель игрока — продвигаться по игровой трофейной дороге, участвовать в боях с другими игроками, а также открывать и улучшать новых игровых персонажей с уникальными способностями и характеристиками.

Clash of Сlans — стратегическая игра в реальном времени, в которой игроку необходимо нужно тщательно планировать и рассчитывать каждое действие, поскольку ему придется не только оборонять свою деревню от нападений других пользователей, но и атаковать их самому. Кроме прохождения одиночной кампании, можно участвовать в турнирах.

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