Россия с 1 декабря обязала иностранцев сдавать отпечатки пальцев в аэропортах. Коснётся ли белорусов?

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Опубликовано: 29.11.2024 08:03 , Обновлено: 29.11.2024

Правительство России изменило условия въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. С 1 декабря в столичных аэропортах, а также в одном из автомобильных пунктов пропуска у них будут снимать биометрические персональные данные. Коснётся ли нововведение и граждан Беларуси, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Изменение правил въезда в страну, закреплённое в постановлении № 1510 правительством России, принятым 7 ноября 2024 года, пока носит экспериментальный характер. Для начала новую систему опробуют в пяти локациях:

аэропорт Шереметьево;

аэропорт Домодедово;

аэропорт Внуково;

аэропорт Жуковский;

автомобильный КПП Маштаково в Оренбургской области.

Если первый этап эксперимента (его планируют проводить с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года) будет признан удачным, в России будет создан полноценный государственный информационный ресурс “Цифровой профиль иностранного гражданина”. В нём помимо стандартных данных о въезжающих и выезжающих из страны иностранцах будут также храниться биометрические персональные данные:

фотография лица,

отпечатки пальцев рук.

Для кого сделают исключение?

В МИД России назвали 5 категорий лиц, у которых не будут в обязательном порядке снимать биометрию:

граждане Республики Беларусь,

дети до 6 лет,

главы и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей,

должностные лица международных организаций (представительств международных организаций) и члены их семей,

владельцы дипломатических и служебных паспортов, въезжающих в Россию или выезжающих из России в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, а также члены их семей.

На втором этапе, который намечен на 30 июня 2025 года - 30 июня 2026 года, иностранцев, которым по закону не требуется въездная виза, перед поездкой придётся проходить обязательную процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации. Предполагается, что сделать этом можно будет через мобильное приложение федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что похожую систему въезда и выезда (EES) с обязательным снятием биометрии планируют ввести у себя страны Евросоюза. Там её предполагается автоматизировать, вовсе отказавшись от традиционного физического штампа в паспорте, и применять для регистрации иностранных туристов, которые прибывают в Евросоюз на короткий срок, независимо от того, есть у них право на въезд без визы или нет.

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Система должна была заработать уже с 10 ноября этого года, однако, её отложили на неопределённый срок, поскольку три страны-члена ЕС оказались ещё не готовы к анонсированным ранее нововведениям.

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