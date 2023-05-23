Россия объявила сигнал тревоги в приграничной с Беларусью области

Опубликовано: 23.05.2023 10:17 , Обновлено: 23.05.2023

В Брянской области России, граничащей с Беларусью, 23 мая объявили сигнал "Эдельвейс". Такой спецрежим в российских силовых ведомствах вводят, как правило, при возникновении террористической угрозы. Он предполагает общий сбор сотрудников Министерства внутренних дел.

Об объявлении сигнала “Эдельвейс” в Брянской области сообщил телеграм-канал Mash. По данным авторов канала, Росгвардия перешла на усиленный режим службы в Севском, Суземском, Трубчевском районах, а также в Климовском районе, который непосредственно граничит с Беларусью.

Телеграм-канал также опубликовал фотографии пожара на заводе ООО “НПП “Александр” в Дятькове, в 30-ти километрах от Брянска. О точных причинах возгорания, произошедшего утром, не сообщается, известно лишь, что пострадавших в результате ЧП нет.

Информацию о пожаре подтвердили и другие российские телеграм-каналы, однако, официальные лица ни ЧП, ни причины введения сигнала “Эдельвейс” пока не комментировали.

В Белгородской области РФ объявили контртеррористическую операцию. Что там происходит?

Напомним, накануне в Белгородской области России был объявлен “правовой режим контртеррористической операции” с соответствующими специальными мерами и временными ограничениями. Утром 23 мая губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что бои в приграничных поселках продолжаются, а возвращаться туда местным жителям рано.

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