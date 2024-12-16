Российский вице-премьер назвал сроки, когда заработает союзный «шенген» Беларуси и РФ

Опубликовано: 16.12.2024 15:09 , Обновлено: 16.12.2024

Вице-премьер России Алексей Оверчук в понедельник, 16 декабря, на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", которая в эти дни проходит в Москве, озвучил сроки начала работы так называемого союзного "шенгена" Беларуси и России.

[info_b]Речь идёт о соглашении Беларуси и России о взаимном признании виз, согласно которому граждане третьих стран смогут пересекать границу Беларуси или России на основании визы одной из стран-участниц документа. Сам документ стороны подписали еще в 2020 году, однако его реализация затягивалась из-за необходимости разработки единой информационной системы. [/info_b]

По словам Оверчука, соглашение двух стран о взаимном признании виз заработает уже в середине января 2025 года. Вступление в силу этого соглашения российский вице-премьер назвал “очень важным аспектом двустороннего взаимодействия”.

Вице-премьер рассказал, что в рамках работы группы высокого уровня уже к 8 декабря компетентные органы двух стран завершили тестирование “закрытого канала обмена данными”. Российский МИД отчитался о выполнении всех внутригосударственных процедур российской стороной на прошлой неделе, аналогичную информацию озвучила и белорусская сторона.

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“Теперь в соответствии с соглашением, оно должно вступить в силу в течение 30 дней после обмена соответствующими нотами, - то есть в середине января 2025 года”, - процитировало вице-премьера российское агентство ТАСС.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, стороны планировали, что единая система заработает уже 8 декабря, а её старт хотели приурочить к 25-летию подписания союзного договора. Ещё в начале этого года Дмитрий Крутой, занимавший в то время должность посла Беларуси в России, заявлял, что союзный “шенген” даст “колоссальный эффект и с точки зрения туристического потока, и с точки зрения бизнес-потока”, а упростит процедуру пересечения границы простым гражданам.

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