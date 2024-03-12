Крутой назвал дату начала работы союзного "шенгена" Беларуси и России

Опубликовано: 12.03.2024 17:56 , Обновлено: 12.03.2024

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой по итогам заседания Группы высокого уровня в Минске рассказал, что соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз может начать действовать в декабре 2024 года.

Крутой напомнил, что документ, согласно которому граждане третьих стран смогут пересекать границу Беларуси или России на основании визы одной из стран-участниц документа, союзные государства подписали еще в 2020 году.

“Идет напряженная работа. Сегодня поставлена задача, чтобы план мероприятий был финализирован к 25-летию нашего союзного договора, то есть чтобы к 8 декабря [2024 года] единая информационная система заработала, и соглашение фактически вступило в силу”, – рассказал посол Беларуси в России.

По его словам, союзный “шенген” даст “колоссальный эффект и с точки зрения туристического потока, и с точки зрения бизнес-потока, а также просто для комфорта наших жителей в части пересечения границы”.

Крутой также затронул тему обстановки на внутренней границе Союзного государства. Он отметил, что ситуация улучшилась по сравнению с ноябрем - декабрем 2023 года, хотя “очереди периодически вырастают”, о чем уведомили МВД и Министерство транспорта и коммуникаций.

Что за соглашение

Над документом о союзном “шенгене” работали больше 15 лет, 19 июня 2020 года соглашение подписали в Минске. Его суть в том, чтобы граждане третьих стран смогли въезжать, выезжать, находиться, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одной из стран-участниц документа.

Пока что выходцы из других стран не могут пересечь на автомобиле российско-белорусскую границу, потому что там нет международных пунктов пропуска.

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