Россельхознадзор заявил, что нашел в молочных продуктах из Беларуси возбудителя листериоза и антибиотики. В каких?

Опубликовано: 19.05.2023 16:03 , Обновлено: 19.05.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России 19 мая объявила, что нашла в сыре "Рикотта" производства ОАО "Туровский молочный комбинат" листерию - бактерию, которая вызывает листериоз.

Там заявили, что белорусские производители и ветеринарные службы не отреагировал на претензии.

[info_b]Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]

Также в Россельхознадзоре заявили, что в твороге другого производителя из Беларуси - ГП «Молочный гостинец» - выявили тулатромицин, после чего обратились к белорусской ветеринарной службе “с просьбой усилить лабораторный контроль за продукцией указанного предприятия”. “Несмотря на это, в последующих 8 партиях творога, поступивших в Россию, также были обнаружены остатки тулатромицина”, - пожаловались в надзорном ведомстве РФ.

[info_b]Тулатромицин - продаваемый, среди прочего, под торговой маркой Draxxin, представляет собой макролидный антибиотик, используемый для лечения респираторных заболеваний крупного рогатого скота.

“Накопление антибактериальных средств в продукции животного происхождения может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, в том числе вызвать антибиотикорезистентность и аллергические реакции”, - заявили в Россельхознадзоре.[/info_b]

Также в российском ведомстве напомнили, что в апреле уже жаловались на обнаруженный в копченом сыре “Туровского молочного комбината” говяжий жир.

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“По данному факту специалисты Россельхознадзора провели инспекцию, которая показала отсутствие системы прослеживаемости за говяжьим жиром, выработанным в Беларуси. Указанная продукция перемещается по территории страны без ветеринарных сопроводительных документов”, - заявили там.

В итоге в российском ведомстве объявили, что поставки в Россию молочной продукции с белорусских предприятий, допустивших указанные нарушения, временно ограничены.