Сколько с 1 сентября будет стоить школьный обед? В Минобразования Беларуси назвали цену

Опубликовано: 27.08.2024 13:18 , Обновлено: 27.08.2024

Начальник отдела по организации питания Академии образования Люция Михальчук рассказала, сколько родителям белорусских школьников придётся заплатить за обеды с 1 сентября. По её словам, в новом учебном году цены остались прежними, а большая часть ребят — около 70% — смогут питаться бесплатно. Кроме того, в Минобразования решили сократить количество соли, сахара и других добавок.

Люция Михальчук подчеркнула, что с 1 сентября 2024 года цены за обеды “останутся на уровне прошлого года”. При этом стоимость будет зависеть от того, кем приготовлены блюда — школьными поварами или организациями со стороны. Во втором случае обеды выйдут дороже.

Так, для школьников 6-10 лет (1-4 классы), которые питаются 1 раз в день во время учёбы, обед будет стоить от 2,29 рублей до 2,98 рублей. Для учеников 11-18 лет (5-11 классы) один раз перекусить в столовой обойдётся в сумму от 2,70 рублей до 3,51 рублей.

Также Михальчук отметила, что порядка 70% ребят смогут питаться бесплатно. К ним относятся учащиеся сельских школ, дети из малообеспеченных и многодетных семей, инвалиды, “соповцы”, “чернобыльцы” и так далее, передало издание Sputnik. Отказаться от обедов тоже можно, это не обязательная мера.

Обеды будут без соли и сахара?

Тем временем заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова рассказала, что в новом учебном году повара сократят количество соли, сахара и вредных добавок. Например, отныне запрещено использовать:

продукты с ГМО;

ядра абрикосовой косточки;

этиловый спирт более 0,2%;

бензойную и аскорбиновую кислоты;

подсластители;

искусственные пищевые ароматизаторы и др.

Ранее Telegraf.news писал, что комбинат школьного питания Минска рассказал о работе над меню для столичных учреждений образования на первую четверть 2024/2025 учебного года и перечислил, какие новинки могут включить в рацион учащихся. Так, в меню включили «новые фирменные блюда»: напиток «Баланс» (что в составе, неизвестно), фитонапиток, блинчики с яблоком и корицей, а также грудку в сметанном соусе.

Грудка в сметанном соусе и не только. Технологи назвали новые блюда для проекта меню в школах Минска