РФ предложила белорусским абитуриентам гранты на учебу в российских вузах. Что пообещали?

Опубликовано: 17.06.2024 16:04 , Обновлено: 17.06.2024

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы РФ по образовательным грантам. По словам главы ведомства, российское правительство уже приняло соответствующее постановление.

На заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске Фальков сперва напомнил, что каждый год российские вузы выделяют определенное количество бесплатных мест для иностранцев, для белорусов - 1300.

“В дополнение к квотам мы вводим второй инструмент… Речь идет об образовательных грантах”, - процитировало министра науки и высшего образования РФ агентство Sputnik.

Он отметил, что законодательную основу для этого уже создали, и пояснил, чем “хороши образовательные гранты”. Во-первых, по словам Фалькова, гранты покроют транспортные затраты. “Второе - это страховка, третье - проживание в общежитии, четвертое - стипендия. В зависимости от академической успеваемости и заслуг в школе есть три разных уровня стипендии”, - рассказал глава ведомства.

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Фальков добавил, что правительство РФ планирует увеличить финансовые затраты на подготовку одного специалиста в вузе.

К слову, Беларусь привлекает российских абитуриентов бюджетными местами в вузах с условием обязательной отработки после выпуска. Россияне могут поступать по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Министр образования Беларуси Андрей Иванец пояснил в марте, отразится ли введенная для абитуриентов из РФ квота на количество “бесплатных” мест в вузах для белорусов.

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