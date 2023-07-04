Рев сирен и радуга. В Сети появилось видео, как на пенсию отправляли белорусского спасателя

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2023 14:15 , Обновлено: 04.07.2023

В TikTok стал популярным ролик, как в белорусском Иваново пожарные провожают на пенсию своего коллегу. Видео собрало уже почти миллион просмотров, более 120 тысяч лайков и сотни комментариев.

«Сегодня на пенсию в Ивановском РОЧС провожали Сергея Давидовича. Более 20 лет Сергей Васильевич отдал службе, спасая людей», — так подписали ролик его авторы.

[link href=“https://www.tiktok.com/@janow_by?refer=embed” title=“@janow_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @janow_by [/link] Сегодня на пенсию в Ивановском РОЧС провожали Сергея Давидовича. Более 20 лет Сергей Васильевич отдал службе, спасая людей [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“иваново” target=“_blank” rel=“noopener”] #иваново [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“спасатели” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасатели [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%87%D1%81?refer=embed” title=“мчс” target=“_blank” rel=“noopener”] #мчс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7247817458102094597?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - janow_by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - janow_by [/link]

Коллеги устроили спасателю проводы по традиции, существующей и в других странах. Выглядит это так: пожарный, дослужившийся до пенсии, в полном обмундировании проходит через настоящий «коридор славы» — коллеги включают брандспойты и под рев сирен и аплодисменты окатывают его водой. Так “смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть”.

В момент, когда пожарный шел сквозь воду, за его спиной появилась радуга.

В комментариях новоиспеченного пенсионера поблагодарили за спасенные жизни и пожелали всего хорошего:

“Даже радуга появилась! Достойным людям достойные проводы”, - написал один комментатор.

“…мчс и медики…они видели то, что многие в страшном сне не видели… Низкий поклон Вам…”, - отметил второй.

“Живите на заслуженном отдыхе долго и без всяких спасателей и чрезвычайных ситуаций”, - пожелал третий.

“Я плачу от радости за него, заслуживает отдых”.

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