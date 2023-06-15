«Куда вы все торопитесь?» - Фельдшер обратился к белорусским водителям с эмоциональным обращением. Что он сказал?
В TikTok несколько дней назад появилось видео с обращением фельдшера скорой помощи. В нем молодой человек рассказывает о непонимании и странном отношении к врачам со стороны водителей.
Он рассказал, что в один из дней его бригада оказывала помощь человеку прямо на проезжей части. Для безопасности пострадавшего и врачей, две полосы дороги перекрыли каретой скорой помощи с включенными маячками.
[link href=“https://www.tiktok.com/@yu.grishkevich?refer=embed” title=“@yu.grishkevich” target=“_blank” rel=“noopener”] @yu.grishkevich [/link] Inst:yu.grishkevich [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C?refer=embed” title=“скораяпомощь” target=“_blank” rel=“noopener”] #скораяпомощь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“гроднобеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #гроднобеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7243060552888732421?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Юр?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Юр? [/link]
Естественно, через какое-то время на дороге образовался затор. Некоторые водители стали возмущаться. Например, водитель троллейбуса, который тоже был в заторе, вышел «разбираться» с врачами и требовал освободить проезд.
Он заявил, что “записал ваши номера”, и в случае, если медики не уберут с дороги скорую, обещал им неприятностями.
«Ребята, я не знаю, куда все торопятся, но, считаю, что быстрее, чем нам, никому и никуда не нужно. Берегите себя», — эмоционально завершил фельдшер.
Появилось видео, как в Минске из-под земли стал бить гейзер высотой с девятиэтажку