«Куда вы все торопитесь?» - Фельдшер обратился к белорусским водителям с эмоциональным обращением. Что он сказал?

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Опубликовано: 15.06.2023 17:35 , Обновлено: 15.06.2023

В TikTok несколько дней назад появилось видео с обращением фельдшера скорой помощи. В нем молодой человек рассказывает о непонимании и странном отношении к врачам со стороны водителей.

Он рассказал, что в один из дней его бригада оказывала помощь человеку прямо на проезжей части. Для безопасности пострадавшего и врачей, две полосы дороги перекрыли каретой скорой помощи с включенными маячками.

Естественно, через какое-то время на дороге образовался затор. Некоторые водители стали возмущаться. Например, водитель троллейбуса, который тоже был в заторе, вышел «разбираться» с врачами и требовал освободить проезд.

Он заявил, что “записал ваши номера”, и в случае, если медики не уберут с дороги скорую, обещал им неприятностями.

«Ребята, я не знаю, куда все торопятся, но, считаю, что быстрее, чем нам, никому и никуда не нужно. Берегите себя», — эмоционально завершил фельдшер.

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