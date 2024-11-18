"Решит проблему" - В ЖКХ предложили повысить для белорусов плату за эту услугу ЖКХ. Когда?

Опубликовано: 18.11.2024 10:07 , Обновлено: 18.11.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве сообщили, что специалисты подготовили изменения в технический кодекс о правилах обращения с коммунальными отходами. Если правки примут, для белорусов вырастет плата за вывоз мусора. Почему?

“Это решит решить проблему несанкционированного выноса и складирования стройотходов во дворах”, — считают в хозяйстве.

Так, в ЖКХ пожаловались на “несознательных жителей”, которые оставляют строительные отходы возле мусорных контейнеров или даже забрасывают их туда.

“Бывает, манипулятор мусоровоза не может поднять бак, чтобы опрокинуть его содержимое в кузов, — бак оказывается слишком тяжелым. Именно отходы из бетона, цемента и других строительных или облицовочных материалов создают проблему. Они образуются в основном вследствие перепланировок”, — рассказали специалисты госагентству Минск-Новости.

Сейчас бытовые строительные отходы не включают в среднегодовой норматив образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на одного человека. По закону для их вывоза нужно заказать специальный транспорт, заключить договор, оплатить услугу и получить квитанцию.

“Однако этому требованию следуют не все граждане. Выявить и привлечь к ответственности нарушителей возможно”, — заявила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Анастасия Воробьёва.

Она утверждает, что рабочие по комплексной уборке “обычно знают и видят, в какой квартире ведется перепланировка” и “сообщают номер квартиры мастеру участка ЖЭС, тот проводит проверку и в случае подтверждения факта составляет протокол”. Иногда “могут и соседи пожаловаться”.

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“Мастера тратят свое рабочее время, которое можно использовать более продуктивно, на разбирательства. В отдельных случаях установить виновника и вовсе не удается”, — сказала Воробьева.

Поэтому специалисты института «Белжилпроект» разработали проект новой редакции ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами». Согласно ей, в норматив образования ТКО включили строительные бытовые отходы.

Поэтому, если новую редакцию примут, у белорусов повысится плата за вывоз мусора — “к ней применят увеличенный за счет включения строительных отходов потребления норматив”.

“Это незначительно отразится на итоговой сумме оплаты за услугу в жировках”, — утверждает Воробьева.

Специалисты планируют, что это произойдет в 2025 году.

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