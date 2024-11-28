Ректор БГУ пообещал обучать студентов "китайским предпринимательским традициям". Когда?

Опубликовано: 28.11.2024 12:58 , Обновлено: 28.11.2024

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король пообещал открыть в следующем учебном году две новые специальности, которые, по его словам, "актуальны для отечественной экономики". Речь идёт о наборе первокурсников на "Интеллектуальную экономику" и "Международную экономику и торговлю" (с углубленным изучением китайского языка).

В пресс-службе БГУ рассказали, что главное преимущество новых профилей заключается в их “высокой междисциплинарности”. По словам ректора, “Интеллектуальную экономику” решили ввести из-за “роста востребованности” в универсальных сотрудниках, которые должны обладать “комплексными знаниями в области информационных технологий”.

“Специальность сосредотачивает в себе самые последние достижения программируемых электронных систем, основанных в том числе на технологиях искусственного интеллекта”, — сообщили в главном вузе страны.

Планируется, что учебный план будет включает дисциплины по методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, основам отдельных разделов математики и физики, среди которых радиоэлектроника, механика, оптика и термодинамика, а также языкам программирования, интеллектуальному анализу данных, компьютерному зрению, основам кибербезопасности и др.

[info_b]По окончании 4-летнего обучения студентам присвоят квалификацию «Радиофизик. Инженер-программист». В БГУ заверили, что ребята смогут работать в научно-образовательных учреждениях, “ведущих белорусских и международных организациях”, а также на предприятиях инженерно-технического и IT-профиля.[/info_b]

Специальность «Международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)» подразумевает подготовку студентов в области экономики и экономической безопасности с изучением “китайских предпринимательских традиций”, рассказали в БГУ. Ожидается, что в течение 5 лет студенты изучат дисциплины востоковедческого блока, которые сформируют “понимание особенностей развития и специализации Китая”.

В Белгосуниверситете пообещали, что во время обучения студенты получат возможность пройти производственную практику в китайских и белорусско-китайских предприятиях, а также стажировку в КНР. По окончанию университета выпускникам присвоят степень магистра и квалификацию «Экономист. Китаевед-переводчик».

Ранее Telegraf.news писал, что Институт предпринимательской деятельности , до недавнего времени работавший в Минске, с середины ноября официально находится в процессе ликвидации. Об этом свидетельствуют свежие данные Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минский Институт предпринимательской деятельности официально ликвидируют

Кроме того, Министерство образования в новом учебном году запретило набирать студентов-первокурсников ещё одному частному вузу — Институту парламентаризма и предпринимательства. Причины такого решения публично не озвучивали.. Известно, что в феврале 2021 года вуз прошёл государственную аккредитацию, которая действительна до марта 2026 года.

В Минобразования запретили набирать первокурсников в один минский вуз. Его тоже закроют?